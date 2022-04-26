نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة علاج حب الشباب والبثور بطرق طبيعية تخلصي من مشاكل البشرة للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حب الشباب من أبرز مشاكل البشرة التي تواجه والفتيات وخاصة في فترة المراهقة، لأن حب الشباب يكثر في تلك الفترة نتيجة لتغير هرمونات الجسم، ويمكن علاجها بأكثر من طريقة منها ما هو طبيعي ويفضل الكثيرين استخدام طرق طبيعية لأنها لا تمتلك أي تأثير سلبي على البشرة بمرور الزمن.

طرق طبيعية لعلاج حب الشباب

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في علاج حب الشباب ومشاكل البشرة المختلفة، ومن ضمن هذه الوصفات نجد:

النيم وماء الورد

تمتلك عشبة النيم خواص طبيعية تقاوم نمو البكتيريا والالتهابات التي تظهر على البشرة وتتسبب في وجود حب الشباب، ولهذا فهي من الوصفات الفعالة في علاج حب الشباب يتم تحضيرها كما يلي:

تطحن مجموع أوراق النيم الطازجة ونضع عليها كمية ماء ورد قليلة. ثم نضع كمية من هذا الخليط على الأماكن التي تظهر بها البثور، ويفضل الانتظام على تلك الوصفة لضمان القضاء على البثور.

الكزبرة مع عصير الخيار

هذا الماسك يساعد في القضاء على حب الشباب ولكن مع الانتظام عليه، حيث نجد أن أوراق الكزبرة تحتوي على مضادات أكسدة مهمة تقاوم البثور، ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

نطحن أوراق الكزبرة جيداً مع عصير خيارة طازجة. ثم نضع الخليط على المناطق التي بها حبوب وبثور في الوجه.

زيت شجرة الشاي لإزالة الحبوب من الوجه في يوم واحد

يتميز زيت شجرة الشاي بأن له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في القضاء على مسببات الحبوب والبثور السوداء، ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

نخلط مقدار قطرتين زيت شجرة الشاي مع عدة قطرات من أي زيت من الزيوت الناقلة مثل: زيت شجرة الشاي. بعد ذلك نضع خليط الزيوت على أماكن تواجد البثور ونتركه لعدة ساعات. بعدما تتشرب البشرة خليط الزيوت نغسله بماء دافئ.

العسل لإزالة الحبوب من الوجه في يوم واحد

بالرغم من أن العسل الأبيض له الكثير من الفوائد الصحية وشفاء لعدة أمراض إلا أنه يمتلك فوائد للبشرة أيضاً، فنجد: