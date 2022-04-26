نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحريري من أول استخدام في المقال التالي
احصلي سيدتي دائماً على الطرق الصحيحة التي تجعلك تحصلين على شعر ناعم ومفرود دائماً، فتخلي عن استخدامك للسشوار والمكواة والمنتجات المليئة بمكونات ضارة بشعرك لأنك في هذه الحالة تكونين الشخص الذي يسبب الأذى لشعرك، فسوف نساعدك أن تتخلصين من مشاكل شعرك بشكل نهائي وأن يصبح شعرك ناعم ومفرود، فلا يمكن أن تجدين أفضل من استخدام المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية لشعرك.
فرد الشعر الخشن والمجعد
يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تحصلين على شعر ناعم كالحرير وطويل ومغذي بعمق شديد ومنها التالي:
خلطة الأرز والنشا وزيت جوز الهند: تعتبر من الخلطات المليئة بالمكونات الطبيعية المفيدة جداً للشعر ويمكن من خلالها الحصول على خليط لفرد الشعر الخشن والمجعد ويتم استخدامها بهذه الطريقة التي تتمثل فيما يلي:
المكونات:
- 2/1 كوب أرز.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 3 ملعقة زيت جوز الهند.
- 3 ملعقة زيت زيتون.
- 2/1 كوب زبادي.
- 2 كوب ماء.
طريقة التحضير والاستخدام:
- ضعي قدر على النار يضاف له الماء والأرز وقلبيه وتركيه لمدة 10 دقائق.
- بعدها يرفع من النار وانتظري حتى يبرد ومن ثم يتم وضعه في كبة الفرم ويضاف له زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- اخلطيهم مع بعضهم ثم أضيفي النشا واخلطي المكونات مرة أخرى حتى أن يتماسك.
- ضعي خليط الأرز في وعاء وأضيفي له الزبادي واخلطي جيداً حتى يصبح لديك خليط بنفس قوام الكريم.
- يتم وضع الخليط على الشعر وهو نظيف وجاف.
- احرصي على أن يكون الخليط متغلغل داخل الشعر.
- ثم يتم لفه بغطاء بلاستيكي وفوقه منشفة ساخنة.
- انتظري ساعتين على الأقل بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والاستخدام المتكرر يجعلك تحصلين على أفضل النتائج.
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