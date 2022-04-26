اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحريري من أول استخدام

احصلي سيدتي دائماً على الطرق الصحيحة التي تجعلك تحصلين على شعر ناعم ومفرود دائماً، فتخلي عن استخدامك للسشوار والمكواة والمنتجات المليئة بمكونات ضارة بشعرك لأنك في هذه الحالة تكونين الشخص الذي يسبب الأذى لشعرك، فسوف نساعدك أن تتخلصين من مشاكل شعرك بشكل نهائي وأن يصبح شعرك ناعم ومفرود، فلا يمكن أن تجدين أفضل من استخدام المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية لشعرك.

فرد الشعر الخشن والمجعد

يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تحصلين على شعر ناعم كالحرير وطويل ومغذي بعمق شديد ومنها التالي:

خلطة الأرز والنشا وزيت جوز الهند: تعتبر من الخلطات المليئة بالمكونات الطبيعية المفيدة جداً للشعر ويمكن من خلالها الحصول على خليط لفرد الشعر الخشن والمجعد ويتم استخدامها بهذه الطريقة التي تتمثل فيما يلي:

المكونات:

2/1 كوب أرز.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملعقة زيت جوز الهند.

3 ملعقة زيت زيتون.

2/1 كوب زبادي.

2 كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام: