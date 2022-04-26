صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والأماكن الغامقة في دقائق

يسعى الكثير من السيدات عن أفضل طرق لتفتيح البشرة بشكل فوري حيث يلجأ الكثير إلي الكريمات الباهظة الثمن لكنها تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة والجسم لذا يتم البحث عن الخلطات الطبيعية ومن هذه الخلطات كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة والجسم، ويعتبر هذا الخليط هو قنبلة التبييض الفوري للبشرة والجسم، وتساعد في الحصول على بشرة صافية دون أي عيوب، كما يساعد في إزالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة بالبشرة، كما يحتوي هذا الخليط على شمع العسل وزيت السمسم والصبار ومكونات طبيعية اخري التي بدورها تساهم في التخلص من ندبات الجسم وتفتيح الأماكن الغامقة الحساسة بشكل سريع.

كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة والجسم

يدخل النشا في الكثير من تركيبات التجميل، والعديد من الأكلات الغذائية، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة وللجسم، فهي تحتوي على المعادن وبعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجلد، فباستخدام النشا وكريم ميبو يمكنك الحصول على أفضل وأنقي بشرة؛

٢ ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد

٢ ملعقة من جل الصبار.

خطوات تحضير كريم ميبو والنشا لتفتيح الفوري للبشرة والجسم

إحضار إناء ووضع النشا به ثم نضيف كريم ميبو.

خلط جميع المكونات معاً حتى تتجانس تماماً.

ثم نضيف ماء الورد وجل الصبار .

خلط جميع المكونات معاً حتى تمام التجانس.

قبل وضع الخليط على الجسم يجب تنظيف البشرة جيداً.

بعد ذلك نضع الكريم على الوجه والجسم او المنطقة التي تريد تفتيحها ثم نترك الكريم لمدة نصف ساعة تقريباً او حتى يجف تماما.

ثم غسل الجسم بالماء الفاتر وتنشيفه جيداً ومن الأفضل وضع ماء الورد على الجسم.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الخلطة من ثلاثة إلى أربعة مرات أسبوعيا.

فوائد كريم ميبو للوجه