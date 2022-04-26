نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج النسيان الوصفة السرية لتقوية الذاكرة و زيادة التركيز وسرعة الحفظ في المقال التالي
وصفات لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وعلاج النسيان، يعاني بعض الأشخاص من قلة التركيز وضعف الذاكرة والنسيان المستمر ولكن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك فمنها سوء التغذية وقلة بعض العناصر في الجسم ولا يقتصر الإصابة بذلك كبار السن فقط بل أن الكثيرين من الشباب بدئوا أن يعانوا من النسيان.
فالذكرة تكون من أحد المهارات التي يمكن أن يتم تنميتها من خلال التوجيهات السليمة والتمرين الجيد، لكونها المستودع الوحيد لحصد المعلومات عند الإنسان وتمتلك الكثير من الوظائف ولابد من أن يتم تحفيز الدماغ حتى لا تتعرض لهذه المشكلة الصحية.
زيادة التركيز وتقوية الذاكرة
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تمكننا من تنشيط الذاكرة وتقويها بالإضافة إلى أنها سوف تساعد في علاج النسيان والتخلص منه نهائياً ومنها ما يلي:
- وصفة الميرمية: تعد الميرمية من أحد أنواع الأعشاب الطبيعية التي تفيد الصحة كثيراً حيث يتم استخدامها كأحد أنواع التوابل التي تمنح الأطعمة نكهة مميزة، ويمكن الاستفادة منها لتقوية الذاكرة عن طريق غلي القليل منها وتصفيتها ثم يتم تناول مشروب الميرمية.
- المكسرات: تكون من أكثر أنواع الغذاء التي يمتلك كمية كبيرة من الدهون الصحية التي تقوم بتقوية الجهاز العصبي في الجسم مما يعمل على تنشيط خلايا المخ، بالإضافة إلى انه يحتوي على البروتينات والفيتامينات المهمة جداً والذي يحتاج إليها الجسم كفيتامين أ وفيتامين ب، فهما أهم الفيتامينات التي تعمل على تنشيط الذاكرة وتقويها وتعالج النسيان.
- البيض: يحتوي البيض على البروتينات التي تمتلك مادة الكولين ومجموعة مختلفة من المعادن التي لها فائدة كبيرة للجسم مثل النحاس والحديد والزنك القادرية على تكوين خلايا جديدة للدماغ وتساعد على تقوية الذاكرة.
- الأسماك: من أهم الأطعمة المليئة بالفسفور والفيتامينات والمعادن الضرورية جداً لتقوية الذاكرة وتنشيط وظائف المخ، لذا يفضل تناول السك أكثر من مرة خلال الأسبوع لتقوية الذاكرة ومعالجة النسيان.
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