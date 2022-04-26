نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور على العيد.. للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقائق تقشير وتنعيم والحصول على بشره مثل الاطفال في المقال التالي

نقدم اليوم أفضل خلطات طبيعية لتقشير الكعبين والتخلص من أي جلد زائد أو ميت متراكم عليها، فهناك الكثير من الأشخاص سواء النساء أو الرجال التي تعاني من حدوث تشقق في قدميها وهي ليست مشكلة مزعجة من ناحية المظهر فقط وإنما هي مؤلمة جدًا وقد تتسبب في عدم قدرة الشخص على المشي أو الوقوف لفترة طويلة، ولذلك يجب أن تعالجها قبل أن يتسبب التشقق في فتح مسام القدم ويعرضها للفيروسات والميكروبات الضارة. خلطات طبيعية لتقشير الكعبين 1. وصفة الفازلين ودم الغزال مكونات الوصفة:- علبة واحدة من كريم الفازلين الطبي.

نصف ملعقة من بودرة دم الغزال. خطوات وطريقة التحضير:- قومي أولًا بخلط الفازلين والبودرة في علبة صغيرة حتى يتجانسا وتتداخل الألوان ثم قومي بدهن قدمك بالخليط برفق ولمدة خمس دقائق مع التدليك.

غطي رجلك بجوارب قطنية ثم قومي بالذهاب إلى النوم واغسليها جيدًا في الصباح واستمري على هذه الوصفة يوميًا حتى يزول التشقق. 2. وصفة صودا الخبز والخل المكونات:- لتران من الماء الدافئ.

كوب كبير من خل التفاح.

ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير:- قبل أي شيء قومي بفرك قدميك بالمبرد حتى تزيلي الخلايا الميتة ثم قومي بتجفيف قدميك جيدًا ورطبيهم بزيت اللوز الحلو.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات مع بعضهم وادهني قدميك بهما واتركيه عليه ليلة كاملة مع الحرص على ارتداء الجوارب أثناء النوم. 3. وصفة العسل والشوفان مكونات الوصفة:- نصف كوب كبير من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف ليمون معصورة. طريقة التحضير:- أحضري وعاء حجمه مناسب لخط الثلاثة مكونات جيدًا بملعقة معدنية أو يمكنك خفقهم في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بتدليك قدميك بالكريم الذي قمتي بتحضيره بحركات دائرية حتى تستفاد منه خلايا القدم.

اتركيه على قدميك وارتدي جوارب واذهبي للنوم ونظفي قدميك في الصباح أو يمكنك غسل قدمك بعد وضعه بمدة ساعة.

بعد أن تقومي بغسل قدمك قومي بتجفيفها ثم رطبيها سواء بكريم مرطب أو زيت اللوز، ويمكنك اتباع هذه الوصفة يوميًا لمدة شهر أو شهرين بحسب حجم التشقق. عمر شويل - جدة كعبك هينور على العيد.. للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقائق تقشير وتنعيم والحصول على بشره مثل الاطفال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعبك هينور على العيد.. للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقائق تقشير وتنعيم والحصول على بشره مثل الاطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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