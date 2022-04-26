تكثيف الرموش الحواجب في 10 ايام لحواجب قوية وغزيرة لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة تبحث أغلب النساء عن طرق تساعدهم على تكثيف الحواجب في أقل وقت ممكن حتى تصبح امرأة جذابة وجميلة، فالحاجبين من أكثر الأشياء الواضحة في الوجه ولابد من أن تكون بشكل جذاب ومهذب لذلك تسعى الفتيات وراء ما يمكن أن يساعدها بأن تحصل على ما تريد ولكن بشكل مفيد ليس بضار لبشرتها، فهناك بعض المنتجات التي تستخدم لعلاج هذه المشكلة ولكنها تزيدها سوءًا، ولكننا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للحواجب.

تكثيف الحواجب

لا يمكن أن تجدين سيدتي أفضل من الوصفات والخلطات المليئة بالعناصر الطبيعية المفيدة جداً لبشرتها ولشعرك وللحواجب والرموش أيضاً، ومنها ما يتمثل فيما يلي:

وصفة جل الصبار والعسل:

من الوصفات التي يمكنها أن تقوم بتكثيف الحواجب لأنها تحتوي على خصائص مهمة جداً ويتم تحضيرها واستخدامها بهذه الطريقة:

المكونات:

3 ملعقة جل الصبار.

2 ملعقة عسل نحل.

طريقة الإعداد والاستخدام:

في وعاء يتم خلط جل الصبار مع العسل حتى أن يصبح الخليط متجانس.

يترك لمدة ساعتين ليتخمر وتتفاعل المكونات مع بعضها.

وبعدها يتم القليل من الخليط ووضعه على الحاجبين وتركه طول لليلة كاملة.

يتم الاستمرار على استخدام الخليط لمدة أسبوعين للحصول على نتائج مضمونة.

تكثيف الرموش بزيت الخروع

يعد واحد من أجود أنواع الزيوت الطبيعية المفيدة جداً فهو يحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً ويمكنها تكثيف شعر الحاجبين في أسرع وقت ممكن ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة من زيت الخروع.

فرشاة ماسكارا قديمة ونظيفة.

طريقة التحضير والاستخدام: