نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة العيد لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه تبييض لن تصدقيه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء والتجاعيد من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات وتبحث لها عن حلول ولا تجد سوى المنتجات التي يحتوي معظمها على مواد كيماوية ضارة بصحة البشرة، ولكن عزيزتي تحتاج بشرتك مكونات طبيعية 100% مضمونة ومجربة ولها عدة فوائد ولا يمكن الحصول عليها من خلال تلك المنتجات فأنت بحاجة إلى الخلطات والوصفات التي يمكنها إزالة الهالات السوداء والتخلص من التجاعيد، ونحن من سوف نقدم لك الحل للتخلص من هذه المشكل نهائياً.

إزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه

إليك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنها إزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه كما أنها يمكنها تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار ومنها ما يلي: وصفة الخل الأبيض والبن

تعد من الوصفات المفيدة للبشرة وتمتلك القدرة على حل مشكلاتها وجعلها في أفضل حالاتها ويتم تجهيها بتلك الطريقة المكونات:

1 ملعقة خل أبيض.

1 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة بن.

2/1 ملعقة حبة البركة.

طريقة التحضير:

في البداية قومي باستخدام البن لعمل قهوة ولكن بدون إضافة السكر وتركيها تصبح جاهزة.

يضاف بعد ذلك الخل وزيت الزيتون وحبة البركة وقلبيهم مع بعضهم وتركيهم على النار قليلاً.

بعدها يتم رفع المزيج من على النار ثم يتم تطبيقه على البشرة والتركيز على منطقة تحت العيين.

انتظري 10 دقائق على الأقل ومن بعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر واحرصي على وضع كريم ترطيب للبشرة.

العسل والزبادي للبشرة

هي وصفة مليئة بكثير من المكونات المفيدة لبشرتك وتحتاج لها وهي:

المكونات:

2 ملعقة عسل أبيض.

4 ملعقة زبادي.

1 ملعقة جل صبار.

طريقة الإعداد والاستخدام: