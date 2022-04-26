بأقل تكلفة اعملي بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم رائع لكي ولأطفالك في البيت

يعد البسكويت المحشو بالشكولاتة من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومختلف حيث يعشق الأطفال هذا النوع من الحلويات، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة والبيض ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضيره في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم مميز ودون

مقادير عمل بسكويت محشو بالشكولاتة

يحتوي البسكويت المحشي بالشكولاتة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

القليل من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ربع كوب من السكر.

حبة من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الماء البارد.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت محشي بالشكولاتة بطريقة ناجحة وبسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-