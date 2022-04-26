نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هديه لعرايس العيد.. النشا والخل المقشر الطبيعي السحري للتخلص من السواد البثور السوداء والنمش وتبييض فوري للجسم في المقال التالي

تعرفي على طريقة تحضير وصفة النشا والخل للتقشير وإزالة النمش والتخلص من بثور الأنف السوداء، فالنشا من أفضل المكونات الطبيعية والتي تمتاز بفعاليتها الكبيرة في معالجة العيوب والمشاكل التي تعاني منها البشرة، فالبشرة هي جزء حساس جدًا في الجسم ويتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية من عوامل الجو والحرارة وغيرها كما أنه يتأثر بالنفسية والقلق والتوتر، وكي تحافظي على نضارة وجهك يجب أن تتبعي نظام تم تحضيره من مكونات طبيعية للعناية به. طريقة تحضير وصفة النشا والخل للتقشير مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

قطعة قطن صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الماء الدافئ. طريقة تحضير الوصفة:- اخلطي المكونات كلها جيدًا حتى تتجانس ثم قومي بغسل بشرتك ونظفيها تمامًا.

افردي الخليط على بشرتك ثم قومي بتدليكه لثلاث دقائق تقريبًا وبعدها قومي بتركه لمدة خمس وعشرين دقيقة.

إلى أن يجف الخليط وبعد أن يجف قومي بفركه من على البشرة ونظفي بشرتك بالغسول والماء.

بعد أن تنظفيه قومي بتبليل قطعة القطن وقومي بترطيب بشرتك بماء الورد حتى تصبح نضرة ونقية. وصفة النشا والزبادي للبشرة مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي. خطوات وطريقة التحضير:- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ممتزجة تمامًا وتحقق الاستفادة المطلوبة ثم قومي بتطبيقها على بشرتك.

اتركي الوصفة على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل البشرة بغسول مناسب وماء فاتر ويمكنك تكرارها يوميًا أو مرتين على الأقل في الأسبوع. فوائد النشا للبشرة يعتبر النشا من المكونات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والحديد والصوديوم والتي هي كلها عناصر مفيدة لصحة البشرة.

يعمل النشا على تنظيف البشرة وتخليصها من أي شوائب وجلد زائد.

يزيد من نضارة البشرة حيث أنه يعزز إنتاج الجلد للكولاجين الطبيعي ويقضي على تجاعيد البشرة وشيبها.

يحتوي في خصائصه على مضادات للبكتيريا التي تنظف البشرة من السموم.

يمتص الزيوت الزائدة من البشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية.

يعالج حبوب الشباب ويحد من ظهور الهالات السوداء أسفل العين. عمر شويل - جدة هديه لعرايس العيد.. النشا والخل المقشر الطبيعي السحري للتخلص من السواد البثور السوداء والنمش وتبييض فوري للجسم - ثقفني

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