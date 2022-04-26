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زي المحلات وأطعم.. كعك العيد الدايب الناجح مع اقتراب عيد الفطر المبارك يستعد المسلمين لتحضير كعك العيد والقرص المحشوة بالملبن والعجوة والبيتي فور والغريبة والكعك بالنوتيلا وغيرها من أنواع الكعك المتعددة وأيضا البسكويت، حيث أنها واحدة من الطقوس الموجودة في العالم الإسلامي وقد يتم تحضيرها بسهولة في المنزل لتتناول بجانب الشاي والقهوة واللبن أو العصائر أيضا، فبدلا من شراء الكعك من المحلات بأسعار خيالية يتم تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة للغاية مناسبة للأسر والعائلات المصرية. مكونات تحضير كعك العيد يتم تحضير كعك العيد من خلال تحضير ملعقتين سمسم.

كمية من السمن البلدي حسب الرغبة.

كمية من الدقيق حسب الكمية المراد تحضيرها.

رشة ملح وكوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة رائحة كعك.

كمية من الحليب بمقدار كوب وملعقة سكر بودر.

تحضر العجوة والملبن للحشوة. طريقة تحضير الكعك الناعم في المنزل يتم تحضير كمية الدقيق الموجودة ويتم نخلها في وعاء كبير وغويط.

ومن ثم يتم وضع الملح والسمسم على المكونات وريحة الكعك وتقلب المكونات جيدا.

وبعدها يتم تسخين السمنة على النار ووضعها على السمن ويتم إضافة الحليب والتقليب جيدا.

تعجن جميع المكونات باستخدام اليد حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة الملمس.

يتم وضع الخميرة في كمية من اللبن الساخن وتترك حتى تفور ويتم إضافتها على الدقيق.

تقلب المكونات وتترك حتى ترتاح تماما ومن ثم يتم البدء في تشكيل العجين إلى كرات صغيرة ويتم تبطيطها.

وفي حالة الرغبة في وضع حشوة بداخلها يتم عمل سكب في العجينة الدائرية ويتم وضع الملبن أو العجوة بداخلها.

ويتم وضعه في صاج ويوضع في الفرن على درجة 200 ويترك نصف ساعة فقط

وبعد أن يتحول لونه إلى اللون الذهبي يتم إخراجه من الفرن ويرش عليه رشة سكر بودر.

وبعدها يقدم مع الشاي أو القهوة أو أي مشروب آخر. طريقة تحضير العجوة يتم تحضير كيلو من العجوة من المحل المخصص لبيعها.

ويتم إزالة النواة من هذه العجوة والبلح.

ويتم حرشها جيدا في المفرمة حتى تصبح عجين.

ويضاف عليها ملعقتين من السمن.

وتقلب جيدا وتصبح جاهزة للحشو عمر شويل - جدة زي المحلات وأطعم.. كعك العيد الدايب الناجح من أول مرة بطعم وريحه زمان - ثقفني

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