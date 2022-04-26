طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة من ألذ الوجبات التي يمكن إعدادها للفطور

طبق الفول بالخلطة والطحينة ، يعد من ألذ الأكلات التي يمكن إعدادها في الفطور بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية، كما أن أنه لا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة.

مكونات طبق الفول بالخلطة والطحينة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة من الخل.

أربع ملاعق كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من الطحينة مخلوطين مع ملعقتين كبار من الماء.

كوب من الفول المدمس.

فص ثوم كبير مقطع.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم

وملعقة كبيرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة وطريقة تحضيره كالتالي: