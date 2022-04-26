نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة من ألذ الوجبات التي يمكن إعدادها للفطور في المقال التالي
طبق الفول بالخلطة والطحينة ، يعد من ألذ الأكلات التي يمكن إعدادها في الفطور بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية، كما أن أنه لا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة.
مكونات طبق الفول بالخلطة والطحينة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة صغيرة من الخل.
- أربع ملاعق كبار من الزيت.
- ملعقتين كبار من الطحينة مخلوطين مع ملعقتين كبار من الماء.
- كوب من الفول المدمس.
- فص ثوم كبير مقطع.
- ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم
- وملعقة كبيرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب مدق أو هون ونضع بداخله كلا من الفلفل الأسود والكزبرة والكمون والثوم والبصل والفلفل الرومي والطماطم والملح.
- ثم نقوم بدق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخل والليمون ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الزيت بالتدريج ونستمر في التقليب حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتسخين كمية الفول، ثم نضيف إليه ملعقتي الطحينة المخلوطين مع ملعقتي الماء.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الثوم والبهارات الذي قمنا بتحضيره مسبقا للفول.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض ونضعها في طبق.
- ونضع القليل من زيت الزيتون أو الزيت العادي فوق طبق الفول.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتقديمها مع الطبق مثل سلطة الدقوس أو سلطة الطحينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طبق الفول بالخلطة والطحينة من ألذ الوجبات التي يمكن إعدادها للفطور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.