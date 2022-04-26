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سر طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة هش ومورق مثل الرقاق واحلى في إضافة مكونين فقط، كما هو موضح في المكونات وطريقة التحضير، حيث أن الجلاش باللحمة المفرومة من اجمل الوصفات والاكلات، التي يعشقها الكثيرون، ومن اسهل الوصفات سريعه التحضير، حيث يمكن تحضير صينيية الجلاش باللحمة المفرومة في اقل من ربع ساعة، ومن ثم يمكنك إدخاله الفرن، إليكم المكونات، وطريقة التحضير. المكونات والمقادير لفة عجينة جلاش جاهزة وزن 500 جرام.

لحم مفروم معصج بالبصل والفلفل الالوان مع حبة من الطماطم.

خليط من السمن والزيت النباتي حسب الحاجة إليه.

كوب من الحليب.

عدد 2 حبة بيض.

مكعب مرقة دجاج. (يمكن أن نستبدلها بالمعرفة اذا توفرت لدينا).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة هش ومورق نقوم بتعصيج اللحمة المفرومة، قبل البدء في عمل صينية الجلاش ونتركها جانبا. نقوم بتقسيم كمية الجلاش إلى نصفين، ومن ثم نحضر قالب التسوية نضع مسحة من الزيت في الصينية، ومن ثم نبدأ في رص طوابق من أوراق الجلاش. نقوم بوضع مسحة خفيفة باستخدام الفرشاة بين كل ورقة من الجلاش والورقة التي تليها، ونستمر هكذا حتى منتهى من نصف الكمية الاولى. ومن ثم نقوم بتوزيع اللحمة المفرومة في الصينية بالتساوي فوق طبقة الجلاش. ثم نحضر النصف الآخر المتبقى ونقوم برص الطبقة الثانية من الجلاش وبين كل ورقة والورقة التي تليها ندهن بالسمن، حتى ننتهى من الكمية المتبقية. نقوم بعد ذلك بتقسيم الجلاش باستخدام السكين أو أداة التقطيع المتوفرة. ثم نحضر اللبن ونضعه في وعاء وتمزج معه كلا من مرقة الدجاج والفلفل الاسود المطحون والملح وملعقة من النشا والبيض والبيكنج بودر. ومن ثم نقوم بتسقية الجلاش قبل إدخاله الفرن. ونتركها حتى تتشرب من الخليط، فى الوقت نفسه نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن. ثم ندخل الصينية الفرن ومتابعتها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي من كلا الجانبين، وتصبح هشة ومقرمشة. عمر شويل - جدة الجلاش باللحمة المفرومة هش ومورق والسر في مكونين - ثقفني

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