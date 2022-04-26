نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لجسمك بعد شهر كامل من الصيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصوم هو الإمساك عن الشهوات من طعام وشراب وجماع ويعد صيام شهر رمضان مدرسة لتغيير الأخلاق السيئة فقد أخبرنا النبي صل الله عليه وسلم أن المسلم الصائم إذا سابه أحد أو قاتله عليه أن يقول إني عبد صائم وللصيام العديد من الفوائد الصحية ونتحدث هنا عن ذكر بعض من فوائد صيام شهر كامل ونتحدث أيضا عن فضل الصوم وجزائه .

لماذا فضل الصيام عظيم

ورد في الأحاديث القدسية أن الله عزوجل يقول ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) فهذا يدل علي عظم أجر الصيام فقد نسب الله عزوجل الصوم إلي نفسه لكي تحاول أن تتصور كم أن الصيام عظيم الأجر .

الحكمة من الصيام

نتحدث عنها عن الحكمة من الصيام التي يجب أن نخبر أطفالنا بها عندما يسألوا لماذا نصوم

استقرار التقوي في القلوب .

لكي لا ينشغل المسلم بشيء غير مناجاة الله عزوجل .

لكي نشعر بالمساكين والفقراء .

سبب لدخول الجنة وعلينا أن نخبر الأطفال أن الصيام في الدنيا لأن الجنة ليس فيها صيام فهي كلها نعيم .

الفوائد الصحية بعد شهر كامل من الصيام

يحدث العديد من الأشياء المفيدة لكل أجهزة الجسم بعد صيام شهر رمضان وهي

تطهير الجسم من السموم والتخلص من الخلايا الميتة وأيضا الخلايا المريضة .

تتجدد كرات الدم والدورة الدموية .

تجدد عمل البنكرياس مما يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري .

التخلص من النيكوتين مما يساعد المسلم في الإقلاع والتخلص من التدخين .

تعتبر فترة الصيام فترة راحة لجميع أجهزة الجسم مما يساعدها في استعادة نشاطها والتخلص من الرواسب الضارة .

تنظيم عمل الجهاز الهضمي والتخلص من مشاكل القولون العصبي .

فقد الوزن وحرق الكثير من الدهون .

المساعدة في صرف السوائل المتجمعة في البطن أو الساقين .

استعادة كفاءة الجهاز الهضمي .

تستطيع الرئة تنظيف نفسها من السموم والمواد الضارة .

يطلق الكبد مادة ثانوية للطاقة .

وللحصول علي هذه المزايا الخاصة بالصيام يجب علينا أن نعلم ما يجب أن تناوله بعد الإفطار فقد أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات تفسد النتائج الجيدة الناتجة عن الصيام لذلك ينصح باستبدال الحلويات من الكنافة والقطائف بالفواكه الطبيعية والإفطار علي كميات بسيطة من الطعام أولا ثم زيادة الكمية بعد مرور فترة زمنية قصيرة .