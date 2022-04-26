نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والخيار معجزة سحرية في تبييض وترطيب البشرة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات عمل كريم الفازلين والخيار معجزة التفتيح وتجديد البشرة ونضارتها، الذي يمنع جفاف وخشونة البشرة ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها بكل بساطة، ويعد هذا الكريم ملطف وآمن على جميع أنواع البشرة حيث أن تستخدميه دون القلق منه، وهناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي لها نتائج مبهرة وكل هذه الوصفات تتطلب المواظبة على الاستخدام وعدم الإهمال كما نذكر دائماً، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم الفازلين والخيار وكيفية تحضيره واستخدامه بطريقة صحيحة وسليمة.

مكونات عمل كريم الفازلين والخيار

تعتبر مكونات عمل كريم الفازلين والخيار من المكونات البسيطة التي نستخدمها في حياتنا اليومية باستمرار فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

حبة من الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات عمل الكريم

تعتبر خطوات تحضير هذا الكريم من الطرق السريعة التي لا تستغرق من حضراتكم وقتاً كبيراً فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نغسل حبة الخيار جيداً بالماء ثم نبشرها بالناحية الناعمة من المبشرة أو نضربها في الخلاط. ثم نصفي المكون جيداً بالمصفاة حتى نحصل على الماء فقط ثم نضع الماء في إناء ونضيف عليه ملعقة كبيرة من النشا. ونضيف أيضاً ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب حتى يذوب النشا تماماً ثم نضع الإناء على نار هادئة ونقلب حتى يذوب الفازلين. نترك الخليط على النار حتى يصبح القوام ثقيلاً وكريمي يسهل استخدامه ثم نرفع الإناء من على النار. بعد أن يبرد الخليط نسكبه في علبة نظيفة محكمة الغلق. نستخدم الكريم في الصباح والمساء يومياً بشرط عدم التعرض لأشعة الشمس ويفضل استخدامه قبل النوم في المساء بعد أن نغسل البشرة جيداً.

فوائد الفازلين للبشرة

يمتاز الفازلين الطبي بمجموعة من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي فهيا بنا نتعرف على بعضها وهي كما يلي:-

يستخدم في علاج الجروح وترطيبه.

يعمل الفازلين على ترطيب البشرة في جميع مناطق الجسم.

عند استخدامه يومياً قبل النوم يقوم بزيادة نمو الرموش.

له دور في إزالة مكياج العيون.

يقلل من ظهور البثور السوداء وينظف البشرة.

خلطة زيت جوز الهند والفازلين لتنعيم الجسم

تعتبر خلطة زيت جوز الهند والفازلين من الخلطات الممتازة في تنعيم الجسم وهي كما يلي:-

المكونات

كوب من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ربع كوب من الفازلين.

٢ ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

٢٠ قطرة من زيت الياسمين.

الطريقة

نضع إناء على النار ونضع به كمية الفازلين المطلوبة ونتركها حتى تذوب تماماً. ثم نضيف زيت جوز الهند عليه ونقلب ثم نرفع الخليط من على النار. بعد ذلك نضع زيت اللوز الحلو وجل الألوفيرا وزيت الياسمين. نخلط هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم ندلك الجسم بالكامل ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يتشربه الجسم. بعد ذلك نشطف الجسم بالماء الفاتر.

فوائد الخيار للبشرة

تتعدد فوائد الخيار المهمة للبشرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-