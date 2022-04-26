نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهك هينور.. أقوى وصفات تفتيح البشرة بالنشا قبل العيد مش هتقدري تستغني عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بالنشا، إن الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة خالية من العيوب هو حلم كل فتاة ويعد ماسك النشا أحد الحلول الطبيعية التي يمكن استخدامها فى تفتيح البشرة بشكل سريع إلى جانب فوائده العلاجية الأخرى للبشرة التي تجعلك تتمتعي ببشرة صافية ونضرة، حيث يعمل النشا على تنظيف وتطهير مسام البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت والتخفيف من الالتهابات وحب الشباب وإزالة التصبغات والندبات، لذلك سنتعرف على ماسك من أقوى الماسكات التي يمكنك استخدامها لتفتيح البشرة والاستغناء عن شراء كريمات التفتيح التجميلية وباستخدام مكونات طبيعية من منزلك، فتابعي تلك الوصفة.. وصفة ماسك النشا لتفتيح البشرة المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

3 ملاعق كبيرة حليب. طريقة التحضير: احضري وعاء ضعي به جميع المكونات ثم قلبيها معا جيدا لعدة دقائق حتى يصبح قوامها مثل المعجون.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه حوالى 20 دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر وستلاحظي أن وجهك أصبح أكثر إشراقا ونقاءً. ماسك النشا وماء الورد لتفتيح ونضارة البشرة يعمل ماسك النشا وماء الورد على التنظيف العميق لمسام البشرة وحل مشكلة المسام الواسعة وإزالة التصغبات والخطوط الرفيعة، فتعرفي على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد الذي يعيد لكى الحيوية والنضارة لبشرتك خلال أسبوعين فقط. المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.

2 ملعقة ماء الورد. طريقة التحضير: احضري وعاء اخلطي به النشا والحليب البودر ثم أضيفي ماء الورد تدريجيا مع التقليب حتى تحصلي على قوام مثل المعجون.

يفرد الماسك على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يغسل الوجه ويوضع الكريم المرطب المناسب.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا. فوائد ماسك النشا للبشرة التقليل من حساسية البشرة حيث يعمل على تخفيف تهيج أو احمرار البشرة.

يساعد فى التخلص من مسام البشرة الواسعة.

يقلل من البثور والندبات وأثار حب الشباب.

يعمل على تخليص البشرة من الدهون الزائدة بها خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

العمل على تفتيح البشرة وتطهير مسام الوجه من السموم والبكتيريا. كريم جونسون والنشا يمكنك عمل خليط مميز من كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة بسهولة وبسرعة فائقة، حيث يتم إحضار ملعقة كبيرة من كريم جونسون وعليها ملعقة صغيرة من النشا، ثم خفق المكونات سوياً حتى تتجانس، بعد ذلك توضع على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعه على الأقل ثم تغسل، يتم تكرار الكريم بشكل يومي ومع اليوم الثالث سوف تلاحظين الفرق تفتيح ونعومة.

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