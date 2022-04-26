طريقة عمل كانيلوني اللحم المفروم والصلصة وميكس الجبن

كانيلوني اللحم المفروم من وصفات المطبخ الإيطالي في الأساس هذه الوصفة عبارة عن مكرونة إيطالية مستطيلة تشبه العجينة تحشوا وتلف باللحم أو الدجاج أو الخضروات أو أي نوع جبن مفضل لديكم ثم تدهن بصلصة الطماطم وتغطى بالبشاميل ولكن يوجد اكثر من طريقة مختلفة لعمل عجينة الكانيلوني وطرق كثيره لحشوه من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقه عمل وصفه الكانيلوني باللحم المفروم اللذيذ

مكونات عجينة الكانيلوني

المكونات..

للعلم من الممكن شراء عجينة الكانيلوني جاهزه من السوبر ماركت مثل عجينة اللازاينا ولكن طريقه عملوها في المنزل سهلة جدا بخطوات بسيطة للغاية يمكن تنفيذها لان مكونات عجينة الكانيلوني متوفرة وطريقة عملها تشبه الكريب وهي طريقة سهلة وبسيطة تعرفي معنا على الطريقة.

كوب من اللبن السائل.

كوب من الدقيق الأبيض.

2 حبة بيض.

ملح حسب الرغبة.

رشه فلفل اسود ناعم.

زيت نباتي.

طريقة تحضير عجينة الكالينوني في المنزل

في وعاء نخلط بالمضرب الكهربائي أو اليدوي كل من البيض والملح والفلفل الأسود الناعم. ثم نضيف الدقيق إلى اللبن والبيض بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على عجينة ناعمة انسيابية. احضري طاسة غير لاصقة مدهونة بقليل من الزيت ونضعها على نار متوسطة الحرارة. ضعي كمية مناسبة من العجين في الطاسة حتى تتشكل على شكل دائرة يمكن حشوها. بعد أن تنضج العجينة قومي بقلبها من الجهة الأخري حتى تأخذ لون احمر من الجهتين. بعد انتهاء كمية العجين وتسويتها على النار نتركها جانبا للاستخدام فيما بعد ونبدأ في تحضير الحشوة.

مكونات حشوة اللحم المفروم

تعد وصفة الكانيلوني المحشو باللحم من الوصفات المشهورة على المائدة خاصة في شهر رمضان بجانب أنها وصفة مشهورة لكنها شهية ولذيذة سوف تلاقي إعجاب أفراد الأسرة بعد أن قمنا بعمل طريقه عمل عجينة الكانيلونى سوف نتعرف على طريقة حشوة الكانيلوني باللحم المفروم.

المكونات..

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

1 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

ملح.

رشه فلفل اسود.

بهارات حسب الطلب.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة

نضع طاسة على النار بها قليل من الزيت أو السمن عندما يسخن نضيف البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ويأخذ اللون الأصفر.

ثم نظيف على البصل اللحمة المفروم ونستمر بالتقليب حتى ينظر اللحم نبدأ فيه إضافة التتبيلات من الملح والفلفل والبهارات المفضلة لديكم.

قبل البداية في حشو عجينة الكانيلوني باللحمة المفروم يجب تحضير صلصة الطماطم التي سوف ندهن بها الكانيلوني من على الوجه بعد الحشو.

مكونات صلصة الطماطم

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الصلصة الطماطم.

اثنين أو ثلاثة طماطم مبشورة.

عدد 2 فص مفروم.

نصف كوب من الماء.

ملح.

فلفل اسود.

جبنة رومي مبشورة أو موزاريلا مبشورة أو شيدر مبشورة حسب الرغبة.

تحضير صلصة الطماطم