طريقة عمل كفتة داوود باشا المميزة السهلة

كفتة داوود باشا وصفة ذات طعم ومذاق مشهي ولكن تختلف طريقة تقدمها بشكل أو باخر خاصة يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يفضلون تناول اللحم سواء كان مسلوق أو مشوي ولكن عندما يحضر اللحم المفروم بأي شكل فتجد هؤلاء الأشخاص يرغبون في تناوله سواء كان محضرا عن طريق كفتة أو في ساندوتشات الحواوشي أو الصواني المختلفة من المكرونه البشاميل والكانيلوني والتي تقدم باللحم المفروم لذالك نقدم لكم وصفتنا اليوم كفتة داود باشا احدي الوصفات المميزة السهلة التي يمكن تغيير شكلها وطريقة تقدم سواء كانت بالبطاطس أو مع الأرز من الطرق التي سوف نقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات كفتة داود باشا

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

نصف كيلو لحمة مفروم.

نصف كوب بقدونس اخضر طازج مفروم.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملح حسب الرغبة.

رشه فلفل.

مكونات الصلصة..

2 فص ثوم مهروس.

2 كوب عصير طماطم طازج.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة تحضير كفتة داود باشا

بواسطة الكبة الكهربائية نضع اللحم المفروم ونسكب فوقه البصل والدقيق والبقدونس والملح والبهارات والفلفل. ثم نخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماما. نفرغ خليط اللحمة المفروم داخل وعاء عميق ثم نقوم بتشكيل اللحم على شكل كرات متوسطة الحجم. نضع مقلاة على النار بها ربع كوب من الزيت مع ملعقه كبيره من الزيت ونمزجهم سويا ثم نضع كرات اللحم ونبدأ في التقليب على النار حتى يتم نضج اللحم تماما ثم يرفع من على النار. في نفس المقلاة السابقة نضع ربع كوب من البصل المفروم مضاف عليه فص ثوم مفروم ونبدأ في التقليب جيدا على النار حتى يذبل البصل والثوم تماما. ثم نضيف عليهم عصير الطماطم ونصف كوب من الماء ونضع عليهم الفلفل والملح. نترك خليط الصلصة على النار حتى يتسبك قليلا ثم نضع بعد ذلك عليها كرات اللحم المفروم. نترك كرات اللحم والصلصة على النار لمدة خمس دقائق اخري حتى يغلي وتنضج كل المكونات ثم يرفع من على النار ويقدم مع المكرونة الاسباجيتي والأرز.

للعلم..

كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية المحببة لدى الجميع ويرجع تسميتها بهذا الاسم لأن الوصفة باسم داوود باشا نسبة إلى السلطان التركي داود باشا دائما تحضر في العزائم المختلفة لتميزها بالطعم الشهي سهله التحضير يوجد اكثر من طريقة لعمل كفتة داود منها كفته داود باشا التركية وكفتة داود باشا بالدجاج.