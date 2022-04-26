نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البانثينول والنشا الرهيب: الكنز الموجود في كل منزل لتبييض البشرة فوري2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم البانثينول والنشا الرهيب , حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة دون أي مشاكل ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها للحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة دون أي مشاكل أو أضرار جانبية للبشرة, وتعطيكم بشرة مثالية خالية من جميع المشاكل والرهيب في تبييض البشرة من اول استخدام للكريم لن تتخيلي نتائجها, يحث يحتوي علي مواد طبيعية فعالة جدا في تفتيح البشرة وتبييضها من اول مرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب من مكونات طبيعية رهيبة في التبييض من اول استعمال بفضل الله لن تتخيلي نتائجها وإزالة سواد سنين2022.

مكونات عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجها الخرافية في التبييض.

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها في عمل الكريم المعجزة في تبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم في المنزل بكل سهولة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله في اقل وقت ممكن دون اي اضرار جانبية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة النشا والكركم ونقلب المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الزبادي ومع الاستمرار في التقليب بشكل طبيعي حتي تتجانس المكونات. ثم ننزل عليهم بماء الورد ونقلبهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية بكل سهولة.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة مضمونة للاستخدام الكنز علي البشر وكيفية الحصول علي افضل نتائج من هذا الكريم في اسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-