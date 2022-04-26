طريقة عمل موساكا اليونانية باللحم البقري الشهي واللذيذ

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هل تريد تجربة أكلات جديدة ومختلفة إذا عليكى بتجربة طريقة عمل الموساكا اليونانية لانها مختلفة فعلا ولذيذة ويتم تحضيرها من اللحم البقري والباذنجان، كما أنها من أسهل طرق تحضير اللحوم في المنزل. مكونات عمل موساكا يوناني: نص كوب مبشور جبن موتزاريلا.

3 فصوص ثوم مهروس ناعماً.

2 بصله مفرومة فرم ناعماً.

3 ملاعق كبيره زيت زيتون.

2 ثمرة كبيرة طماطم مقشرة ومهروسة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

4 ثمرات باذنجان مقطعة إلي دوائر.

فلفل أسود حسب الرغبة.

٥٠٠ جرام اللحمة مفرومة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الباذنجان ووضع عليه الفلفل الأسود، والملح وتركه جانبا ونقوم بإحضار مقلاة ووضع ملعقتان من الزيت الزيتون ووضع البصل، والثوم، وتقليبهم. نقوم بوضع الطماطم المهروسة ونقلبهم ووضع اللحمة المفرومة والبهارات المشاكل، والفلفل الأسود، والملح وتقليبهم حتي يستوي لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتي تستوي اللحم. نقوم برفع اللحمة المفرومة من على النار وتركها حتي تبرد. نقوم بتسخين الزيت الزيتون المتبقي في المقلاة على النار ونضع شرائح الباذنجان وتركها حتي تحميرها من الجانبين. نقوم بوضع الصينيه ووضع شرائح الباذنجان المقلي ونضع ملعقتان من الخليط اللحم. نقوم بتكرار الخطوة السابقة مرة ثانية حتي نحصل على عدة طبقات بحيث تكون الطبقة الأخيرة من الباذنجان. ونقوم بوضع الجبنة الموتزاريلا على وجه الصينية وتسخينه في الفرن على درجة حرارة وتركها حتي تذوب الجبن. ونقوم إخراج الصينية من الفرن ومقدمها في أطباق التقديم ساخنة. مكونات عمل رول اللحم المفرومة بالجبن: 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

بصلة مفرومة.

٥٠٠ جرام للحم المطبوخ.

نص ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

قطعة عجينة البيتزا جاهزة.

1 كوب مبشورة جبنة موتزاريلا.

١٠٠ جرام جبن الموتزاريلا مقطعة إلي شرائح.

1 ملعقة كبيرة ريحان اليابس.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص ملعقة صغيرة مسحوق ثوم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع اللحم المطبوخ ونضع صلصة الطماطم، والبصل، والملح، والريحان، واليابس، والفلفل الأسود، و مسحوق الثوم، والبهارات المشكل، والقرفة، وتقليبها جيداً. نقوم بوضع كمية قليلة من الدقيق على سطح مستوي ونقوم بوضع عليها العجينة وفردها بالشوبك حتي تصبح مستطيله الشكل. نقوم بتوزيع شرائح الجبنه الموتزاريلا على العجينة حتي تغطيتها بالكامل نقوم بوضع خليط اللحم فوق الشرائح الموتزاريلا ونلف العجينة حول الحشو على شكل رول. ونقوم بإحضار سكينة وتقطعها بوسطة العجينة على شكل دائرة عريضة. نقوم بوضع رولات اللحم في صينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ونوزع الجبنة المبشورة جبن الموتزاريلا فوق الدوائر العجينة المبشورة. نقوم بتسخين الصينية على درجة حرارة 180 وتركها لمدة 30 دقيقة حتي تستوي على شكل دوائر. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتقطعها العجينة المخبوزة في أطباق التقديم ونقدمها ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل موساكا اليونانية باللحم البقري الشهي واللذيذ - ثقفني

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