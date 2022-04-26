طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول الهش بالعجوة في المنزل خطوة بخطوة وطعم لذيذ

المعمول أهم الحلويات التي يشتهر تقديمها في الأعياد بشكل كبير وهي من الحلويات الشامية والتي أصبحت معروفة في كل البلاد العربية، فهو يتميز بطعمه اللذيذ، وايضًا بفوائد الكبيرة للجسم وذلك لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الهامة جدًا ومع اقتراب ايام عيد الفطر المبارك يزداد البحث بشكل كبير عن كيفية عمل المعمول في المنزل بكل سهولة، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل معمول العجوة في المنزل بكل سهولة

المعمول بالعجوة من اشهى المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس، وفي الغالب يتم شرائه من المحلات، والان سوف نعرض خطوات تحضيره في المنزل وهي كالآتي:

المكونات

٣ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق كبار من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب من الماء الدافيء.

مكونات الحشو

كوب من العجوة.

ملعقتين كبار من الزبدة، أو السمن.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الهيل.

طريقة التحضير