نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول الهش بالعجوة في المنزل خطوة بخطوة وطعم لذيذ في المقال التالي
المعمول أهم الحلويات التي يشتهر تقديمها في الأعياد بشكل كبير وهي من الحلويات الشامية والتي أصبحت معروفة في كل البلاد العربية، فهو يتميز بطعمه اللذيذ، وايضًا بفوائد الكبيرة للجسم وذلك لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الهامة جدًا ومع اقتراب ايام عيد الفطر المبارك يزداد البحث بشكل كبير عن كيفية عمل المعمول في المنزل بكل سهولة، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل معمول العجوة في المنزل بكل سهولة
المعمول بالعجوة من اشهى المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس، وفي الغالب يتم شرائه من المحلات، والان سوف نعرض خطوات تحضيره في المنزل وهي كالآتي:
المكونات
- ٣ كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- خمس ملاعق كبار من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء الدافيء.
مكونات الحشو
- كوب من العجوة.
- ملعقتين كبار من الزبدة، أو السمن.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة صغيرة من الهيل.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب للعجن.
- أضيفي بداخله الدقيق، ثم قومي بوضع السمن الذائبة إلى الدقيق.
- افركي الخليط مع بعض حتى يتشرب الدقيق السمن بشكل كامل.
- قومي بتغطية الخليط ثم وضعه في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- اخرجي الوعاء بعد ذلك واعيدي فرمى مرة أخرى.
- قومي بإحضار كوب المياه، وأضيفي إليه السكر والخميرة.
- قلبي الكوب جيدًا حتى تذوب المكونات.
- أضيفي هذا الخليط إلى خليط الدقيق.
- اعجني الخليط جيدًا بالماء والخميرة، واستمري في العجن للحصول على عجينة ناعمة طرية.
- قومي بترك العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح وتختمر.
- اصنعي بعد ذلك من العجينة كرات صغيرة.
- احضري الحشو بعد ذلك من خلال وضع كل مكونات الحشو معًا على النار حتى تصبح خليط متجانس ناعم.
- اصنعي كرات صغيرة من حشو العجوة.
- قومي بوضع كل كرة من كرات العجوة بداخل كرة العجين، واغلقي عليها جيدًا، وقومي بتشكيلها حتى تصبح بنفس شكل المعمول المعتاد.
- قومي بعد ذلك بنقشها.
- رصي المعمول في صينية، وادخليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط، واتركيه حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
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