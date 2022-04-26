بسر بسيط تمتعي بكحك العيد اللذيذ بمكونات سهلة ومذاق لا يقاوم ووداعا لشرائه من الخارج

كحك العيد اللذيذ ، أيامًا قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير، ولذلك ازدادت عمليات البحث عبر كافة المواقع لمعرفة طريقة عمل كحك العيد اللذيذ في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة لكافة المنتجات، ونظرًا لأن ربات البيوت دائمًا ما تسعى إلى تقديم العديد من الأفكار المميزة لأسرتها في المنزل للتأكد من المكونات التي يتم وضعها بها، بعد أن انتشرت ف الفترة الأخيرة الأوبئة والأمراض، ويعد كحك العديد من بين المظاهر المميزة للعيد التي يلجأ الجميع إلى شرائها والاهتمام بتقديمها لأسرتها في صباح عيد الفطر على الإفطار.

كحك العيد اللذيذ

يرجع السر وراء تحضير الكعك في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج إلى القيام باختيار نوع الدقيق المميز والذي يكون مخصص للحلويات فنوع الدقيق يعد من أهم أسرار الحصول على كحك عيد لذيذ، بالإضافة إلى العديد من الأسرار الأخرى التي من أهمها الزبدة أو السمن المستخدم وطريقة العجن وغيرها.

ويمكن تحضير كحك العيد اللذيذ عن طريق إحضار المكونات التالية :

كيلو من الدقيق المخصص للحلويات.

2.5 كوب زبدة أو سمنة.

معلقة سكر بودرة.

كوب من الماء الساخن.

معلقة من السمسم.

ربع معلقة من الملح.

معلقة من الخميرة الفورية.

معلقة من رائحة الكعك.

مكونات لتحضير العجمية

كوب من عسل النحل.

معلقة من الزبدة.

معلقة من الدقيق المنخول.

خطوات تحضير العجمية

ويمكن تحضير العجمية عن طريق إتباع الخطوات التالية لحشو الكعك بها:

في إناء على النار يقدح السمن أو الزبد بعد أن يسخن الإناء جيدًا حتى يذوب، وبعدها يوضع فوقها الدقيق مع التحريك جيدًا حتى يتغير لونه ويصبح لونه أصفر.

تضاف بهارات الكعك والسمسم إلى الدقيق في الإناء مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ترفع المقلاة من على النار وبعدها يضاف العسل الأبيض بالتدريج مع الاستمرار أيضًا في التقليب حتى تختلط كافة المكونات.

توضع المقلاة مرة أخرى على النار وبعدها يقلب الجميع حتى يصبح العجين سميك وسهل التشكيل.

ترفع العجينة من على النار وتترك العجمية حتى تبرد تمامًا.

حضري كعك العيد بخطوات بسيطة