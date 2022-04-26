نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الخميرة السحري لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود والحصول علي وجه زي ملكات الجمال في المقال التالي

نجد أن هناك الكثير من الفتيات تعاني من وجود نحافة في الوجه وتكون مشكلة كبيرة لديهم لأنها تؤثر على مظهرهن بشكل عام، ويبحث العديد من الفتيات على حلول متنوعة للحصول على وجه ممتلئ لعلاج نحافة الوجه فقد يلجأون إلى عمل البوتكس و الفيلر للوجه في صالونات التجميل والتي تعمل على نفخ الوجه ولكنها تكون مكلفة جدا، ويلجاون الى استخدام بعض المكونات الطبيعية ومنها الخميرة. الخميرة لتبييض وتسمين الوجه المقادير ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نخلط ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية في إناء صغير بلاستيكي ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من الحليب السائل ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من ماء الورد ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيدا حتي تحصل علي قوام متجانس.

نقوم بغسل الوجه باستخدام مقدار مناسب من الماء وايضا تستخدم غسول المناسب لنوع البشرة و نقوم بتجفيف البشرة بشكل جيد.

نوزع خلطة الخميرة على البشرة ونضعها على جميع جوانب البشرة من الخدود وجميع جوانب الوجه.

تترك الخلطة على الوجه لمدة لاتقل عن 60 دقيقة حتى نلاحظ أن الخلطة بدأت تجف علي البشرة فتقوم بفرك خلطة الخميرة من على البشرة أولا.

نغسل الوجه جيدا باستخدام الماء البارد والتأكد من إزالة آثار خلطة الخميرة بشكل كامل من علي الوجه.

نستخدم هذة الخلطة عدة مرات والاستمرار على استخدامها لمدة عشرة أيام حتى تحصل على نتيجة مرضية ونلاحظ تسمين الوجه والخدود. خلطة الخميرة والنشا المقادير ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات مع بعضها في إناء عميق حتي تحصل علي قوام متجانس.

نغسل الوجه جيدا قبل وضع خلطة الخميرة عليهم وتوزع الخلطة على البشرة ونتركها لمدة ساعة حتى تجف الخلطة ونبدأ في فركها.

نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء البارد ويتم تجفيف البشرة. عمر شويل - جدة معجزة كريم الخميرة السحري لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود والحصول علي وجه زي ملكات الجمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الخميرة السحري لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود والحصول علي وجه زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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