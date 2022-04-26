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عمر شويل - جدة حضري لعائلتك ألذ وأسهل تشكيلة كحك العيد بطعم دايب وبتكلفة بسيطة، وبأقل الأمكانيات التي تناسب ميزانيتك، وسوف تستخدمين باقي المكسرات التي تم شرائها لتحضير حلويات رمضان المميزة، البعض منا قبل أنتهاء شهر رمضان المبارك، قد لا يمتلك ميزانية خاصه لشراء كحك العيد الجاهز، وقد يبلغ أسعار خرافيه لشراءه، ولا نعلم جوده صنعه ونظافته.

طريقة عمل تشكيلة مختلفة من كحك العيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل

مطبخ ثقفني يبحث دئماً لقرائه على أسهل وأنجح الوصفات الأقتصادية التي يمكن تطبيقها بالمنزل بكل سهولة وبأمكانيات متوفرة بكل منزل وجودتها مثل الجاهز، ذكرنا لكم بمقالات سابقه كيفية تحضير كحك العيد بمشتملاتها مثل البسكوت الذي يمكنك صنعه بدون ماكينه ويعشق الأطفال تناوله بكل الأوقات.

حضري أيضاً ألذ بيتي فور بطريقة سهلة، كنا يعشق السعودين تناول المعمول المحشي أول يوم العيد بعد الصلاة وهو بديل الكحك عند المصريين وبعض الدول الأخري التي لا يخلو من أي مائدة، ذكرنا لكم أيضاً طريقة تحضير الغريبة اللذيذه، وبهذا المقال نقدم لكم تشكيلة متنوعة لعمل كل ما لذ وطاب من حلوى العيد.

طريقة عمل عمل كحك العيد المحشي باللبن والعجوة

مقادير المكونات

كيلو طحين أبيض ( دقيق أبيض ).

كوبان زبدة بلدي مقدوحة.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقتان كبيرة ريحة الكحك.

ملعقتان كبيرة خميرة بيرة.

أو ظرف خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة سكر ناعم.

حليب دافئ.

مقادير الحشوة والتزين

ملبن.

تمر عجوة.

زبده.

سكر بودر للتخزين.

طريقة التحضير

ضعي الخميرة والسكر في كوب، وضيفي ربع الكوب ماء ساخن وقلبيهم واتركيه جنباً، حتي تتأكدي من نجاح الخميرة.

أخلطي الدقيق مع السمسم، فى وعاء عميق، ثم صبي السمن البلدي المقدوح بالتدريج.

قلبي الدقيق مع السمن حتى يصبح رملي، ضيفي ريحة الكحك وأستمري بالتقليب.

صبي الخميرة بعد التأكد من نجاحها، وقلبي وضيفي بالتدريج الحليب الدافئ قلبي بأستمرار حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

قسمي العجين إلى نصفين، قطعي الملبن قطع صغيرة وكوريا واغمسيها بقليل من النشا أو الدقيق.

قطعي العجين قطع صغيره متساوية، ثم قومي وضع قطعة من الملبن.

قومي بلف العجين جيداً، أذا كان ليس لديك قوالب أو مناقيش.

يمكنك أستخدام قاع كوب مزغرف قومي بالضغط بخفه.

رصي الكحك بالصواني وأتركي مسافه بين كل قطعة.

أتركي الكحك يختمر لمدة نصف ساعة، ثم ضعيه بالفرن بالرف الأوسط.

أتركه بالفرن حتى يحمر من جميع الجوانب، أتركيه يبرد تماماً، ثم ضعيه في وعاء محكم الغلق.

زينة بالسكر عند التقديم ورصيه بأطباق وضيفي باقي حلى العيد.

طريقة عمل الكحك بالعجوة