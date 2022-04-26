نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غريبة العشر دقائق بمكونات موجودة في كل بيت وبطعم أحلى من المحلات في المقال التالي
يمكنك إعداد غريبة العشر دقائق في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، فالغريبة من المخبوزات التي تميل معظم ربات البيوت إلى شرائها جاهزة من المحلات في أيام الأعياد والمناسبات ويجدن صعوبة في عملها بطريقة ناجحة في المنزل وبدون تشقق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل غريبة العشر دقائق الناعمة بأسرار المحلات بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وبطريقة سهلة وطعم لذيذ وشكل فخم مثل المحلات.
مكونات عمل غريبة العشر دقائق
نحتاج لعمل غريبة العشر دقائق بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة، وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- كوب من السمن (البلدى أفضل).
- نصف كوب من السكر المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
ولعمل الغريبة نقدم لكم طريقة العمل بالخطوات وهي كما يلي :
- أولاً نضع كوب من السمن في إناء عميق ويجب أن يكون متماسك ويفضل وضعها في الثلاجة 10 دقائق قبل استخدامها.
- نقوم بخفق السمن بدون إضافات بالمضرب الكهربائى أو اليدوى حتى يصبح لونها فاتح وتأخذ قوام ولون الكريمة.
- نضيف نصف كوب من السكر المطحون على السمن ونخفق بالمضرب جيداً حتى يمتزج السكر مع السمن، ثم نقوم بإضافة باكو من الفانيليا مع التقليب الجيد.
- نخلط كوبين من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستخدامات مع ملعقتين من اللبن البودرة ليعطى الغريبة طعم مثل المحلات.
- نقوم بإضافة الدقيق واللبن البودرة بعد نخله ( لضمان عدم وجود تكتلات) على خليط السمن والسكر بالتدريج مع التقليب باليد حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة.
- نغطى العجينة لمدة ربع ساعة في الثلاجة لتتماسك ويسهل تشكيلها.
- وبعد مرور 15 دقيقة نقوم بتشكيلها كرات صغيرة ونضعها في صينية غير مدهونة على ورق زبدة وتزين بالمكسرات مثل السوداني أو الزبيب.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق فقط حتى لا يتغير لونها أو تجف.
- نخرج الغريبة من الفرن بعد تمام النضج ولا نقوم بتحريكها إلا بعد أن تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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