غريبة العشر دقائق بمكونات موجودة في كل بيت وبطعم أحلى من المحلات

يمكنك إعداد غريبة العشر دقائق في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، فالغريبة من المخبوزات التي تميل معظم ربات البيوت إلى شرائها جاهزة من المحلات في أيام الأعياد والمناسبات ويجدن صعوبة في عملها بطريقة ناجحة في المنزل وبدون تشقق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل غريبة العشر دقائق الناعمة بأسرار المحلات بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وبطريقة سهلة وطعم لذيذ وشكل فخم مثل المحلات.

مكونات عمل غريبة العشر دقائق

نحتاج لعمل غريبة العشر دقائق بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة، وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

كوب من السمن (البلدى أفضل).

نصف كوب من السكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

ولعمل الغريبة نقدم لكم طريقة العمل بالخطوات وهي كما يلي :