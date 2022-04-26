نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير البيتي فور الناعم و الدايب بطعم مميز بكل اسراره مثل الجاهز تماماً في المقال التالي

الطريقة الصحيحة لتحضير البيتي فور الناعم والدائب، هناك الكثير من الحلويات و المعجنات التي نقوم بشرائها دائما من الأفران والمخابز ومن أحلى وأطعم الحلويات التي تعودنا على تحضيرها في الأعياد و المناسبات والاحتفالات هو البيتي فور، فهو من الحلويات الشهية واللذيذة جداً التى يعشقها الأطفال والكبار، فهي تتميز بقوامها الدايب والناعم الذي يذوب في الفم فور تناوله، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك علينا بدأت جميع السيدات وربات البيوت بتجهيز الاحتفالات بالعيد وتحضير الحلويات و المقبلات لتقديمها إلي الأقارب و الأصدقاء، ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير البيتي فور الناعم مثل الجاهز وأحلى بكثير. مقادير البيتي فور 4 كوب دقيق منخول.

2 كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

كوب سكر بودرة منخول.

4 صفار بيض.

معلقه صغيره فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. للتزيين صوص شوكولاتة.

مربي.

صوص شوكولاتة أبيض.

بندق مجروش.

جوز الهند. طريقة تحضير البيتي فور في البداية نأتي بطبق كبير وعميق و نقوم بوضع مقدار الزبدة.

بعد ذلك نأتي بالمضرب الكهربائي و نقوم بضرب الزبدة جيدًا حتى يصبح لونها أصفر فاتح و قوامها كريمي.

نقوم بعد ذلك بإضافة حبات صفار البيض ولكن بالتدريج واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الضرب.

لا نقوم بإضافة الصفار الثاني إلا بعد أن بختفي أثر الأخرى مع الزبدة.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا و نضربهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بالتدريج بإضافة مقدار الدقيق والبيكنج بودر ونقوم بتقليب المكونات حتى يصبح لديك عجينة لينة و طرية.

ثم بعد ذلك نأتي بالمكبس أو بكيس حلواني واختيار الشكل المفضل.

نضع عجينة البيتي فور في الكيس الحلواني.

ثم نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع قطع البيتي فور مع ترك نصف سم بين كل قطعة والأخرى وهذا لأن حجمها سيزداد حجمه.

ندخل الصينية على درجة حرارة 160 درجة حرارة نضعها على الرف.

نترك البيتي فور حتى يأخذ اللون الأصفر الفاتح.

نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد تماماً لكي لا يتكسر.

ثم نقوم بتزيين البيتي فور بوضع طبقة من المربي النوع المفضل لديك و وضع قطعة أخرى على المربي.

ويمكننا تزينها بصوص الشوكولاتة البيضاء و صوص الشوكولاتة العادي وتزيين بالبندق المجروش و جوز الهند.

ثم تقدم إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير البيتي فور الناعم و الدايب بطعم مميز بكل اسراره مثل الجاهز تماماً - ثقفني

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