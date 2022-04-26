كيك يومي اسفنجي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز يذوب في الفم

كيك يومي ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار على حد سواء، والمحبب والمفضل لديهم أيضا، كما حازت هذه الكيكة على إقبال الجميع، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، ولقوامها الهش والطري، ولشكلها الجذاب والخرافة، كما أنها خفيفة على المعدة وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكن تزينها بالكريمة أو الشوكولاتة أو المكسرات والفواكه، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيك الطاسة السريع وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك يومي اقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات كيك يومي

يتكون كيك يومي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

٢٣٠ جم دقيق.

١٥٠ جم سكر حبيبات.

١٢٠ مل زيت نباتي.

١٥ جم بيكنج بودر.

١٥٠ مل حليب.

رشة ملح.

٣ بيضات.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

للتزيين

جوز الهند.

مربى المشمش.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك يومي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: