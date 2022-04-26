نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك يومي اسفنجي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز يذوب في الفم في المقال التالي
كيك يومي ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار على حد سواء، والمحبب والمفضل لديهم أيضا، كما حازت هذه الكيكة على إقبال الجميع، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، ولقوامها الهش والطري، ولشكلها الجذاب والخرافة، كما أنها خفيفة على المعدة وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكن تزينها بالكريمة أو الشوكولاتة أو المكسرات والفواكه، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيك الطاسة السريع وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك يومي اقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.
مكونات كيك يومي
يتكون كيك يومي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- ٢٣٠ جم دقيق.
- ١٥٠ جم سكر حبيبات.
- ١٢٠ مل زيت نباتي.
- ١٥ جم بيكنج بودر.
- ١٥٠ مل حليب.
- رشة ملح.
- ٣ بيضات.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
للتزيين
- جوز الهند.
- مربى المشمش.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك يومي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والملح، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويذوب السكر.
- ثم نضيف الزيت النباتي ونخفق بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الحليب ونقلب بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نضيف بشر البرتقال ونقلب بالمضرب اليدوي.
- ثم ننخل الدقيق بالتدريج على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.
- ثم ننخل البيكنج بودر على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر قالب مستطيل أو دائري قطره ٢٦ سم، وندهنه بالزيت.
- ثم نوزع فيه خليط الكيك ونساويه جيدا.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نتركها لمدة ٣٠ دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم ندهن الكيكة بمربى المشمش، ثم نزينها بجوز الهند، ثم نتركها تبرد.
- ثم نقطع الكيكة، ونقدم كيك يومي في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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