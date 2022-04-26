انت الان تتابع خبر كل مهم تريد معرفته عن المطاعيم بأنواعها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تُقدم نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، معلومات عن أهمية المطاعيم بأنواعها المختلفة، في تعزيز الجهاز المناعي عند الإنسان، بمناسبة أسبوع التطعيم العالمي.

وتبين النشرة المطاعيم الإضافية التي يقدمها المعهد، وأنواع مطاعيم البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال، إضافة إلى توضيح الآثار الجانبية للقاح، والحالات التي لا يُعطى فيها المطعوم.

يمتلك الأطفال منذ الولادة مناعة طبيعية، من الممكن تعزيزها من خلال الرضاعة الطبيعية، وتعد هذه المرحلة الأولى في تطوير جهاز الطفل المناعي. تأتي بعد ذلك مرحلة المناعة المكتسبة المتمثلة في التحصين باللقاحات (التطعيم). وتعد عملية التطعيم جزءاً مهماً من حياتهم؛ فهي السبيل الأمثل لحمايتهم من أمراض كانت على مر العصور سبباً في القضاء على حياة الكثيرين.

ما هي المطاعيم؟؟

هي مواد حيوية (بيولوجية) تستخدم لاحداث استجابة مناعية قادرة على حماية الجسم الحي من الأمراض التي تسببها الجراثيم.

ما هو التطعيم؟

هو عبارة عن حقنة تحتوي على كائنات مجهرية دقيقة (بكتيريا أو فيروس) لها دور في حدوث أمراض معينة. تُعالج هذه الميكروبات في المختبر لتصبح غير ضارة بالإنسان، وتهدف إلى تطوير قدرة الجهاز المناعي على الاستجابة السريعة في حال حدوث الإصابة بتلك الميكروبات. ومع حقن الجسم بهذه اللقاحات (المطاعيم) يتم تحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لمكافحة هذه الكائنات، وأيضا يتم تفعيل آلية خلايا الذاكرة المناعية، فتصبح قادرة على التعرف السريع والاستجابة الفاعلة عند حدوث مواجهة ثانية بين جهاز المناعة والكائنات المجهرية نفسها.

البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال:

يبدأ الطفل تلقي المطاعيم في أقرب وقت بعد الولادة وتعتمد وزارة الصحة في الأردن برنامجاً وطنياً لتطعيم الأطفال، يتم فيه إعطاؤهم المطاعيم الآتية:

1. في الشهر الأول أو في أقرب فرصة بعد الولادة: مطعوم التدرن أو السل (BCG).

2. بعد ستين يوما أو في بداية الشهر الثالث: يعطى الجرعة الأولى من المطعوم السداسي الذي يتكون من: الثلاثي البكتيري (DaPT) (الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز)، مطعوم المستدمية النزلية نوع (ب)/ (HiB) المسبب لمرض التهاب السحايا البكتيرية، مطعوم الشلل المقتول (IPV) ومطعوم التهاب الكبد نوع ب . (HBV) وبالإضافة إلى المطعوم السداسي يعطى مطعوم (الروتا) الفايروس الاكثر سببا للإسهال بين الاطفال دون السنتين.

3. بداية الشهر الرابع: الجرعة الثانية من مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV ) + الجرعة الثانية من المطعوم السداسي+ مطعوم الروتا.

4. بداية الشهر الخامس: مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV) + الجرعة الثالثة من المطعوم السداسي + مطعوم الروتا.

5. في بداية الشهر العاشر: يعطى الطفل مطعوم الحصبة + (Measles) مطعوم الشلل الفموي (OPV).

6. عند بلوغ الطفل عامه الأول: يعطى الجرعة الأولى من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) (النكاف )أبو كعب، الحصبة، والحصبة الألمانية، ومطعوم التهاب الكبد الوبائي أ (Hepatitis A).

7. في عمر 18 شهرا: يعطى الجرعة المدعمة من مطعوم شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري (DTP) والجرعة الثانية من مطعوم (MMR)، والجرعة الثانية من مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ (Hepatitis A).

المطاعيم الإضافية :

- يقوم معهد العناية بصحة الأسرة بتوفير مطاعيم إضافية إلى جانب مطاعيم البرنامج الوطني الأردني وهي:

- مطعوم السحايا.

- مطعوم المكورات الرئوية.

- مطعوم جدري الماء.

- مطعوم التهاب الكبد الفيروسي نوع أ.

ماهي الآثار الجانبية للمطعوم؟

يمكن أن تصاحب أعراض موضعية معظم المطاعيم مثل: الألم، والاحمرار وحدوث انتفاخ في مكان التطعيم، وغالباً ما تتم معالجة هذه الأعراض وتخفيف الألم باستخدام كمادات باردة في موضع التطعيم، كما أن تحريك الذراع أو القدم التي تم فيها التطعيم قد يساعد على تخفيف الألم مع اخذ المسكنات. ومن هذه الأعراض:

- حدوث الدمامل في مكان إعطاء التطعيم (عادة ما تصاحب مطعوم التدرن، وهذه الدمامل ستختفي بعد ذلك، وقد يتبع مطعوم التدرن قيح (صديد) يستمر لعدة أسابيع، وفي هذه الحالة يجب عليك عزيزتي الأم تنظيفه بالماء المعقم ووضع ضمادة ناشفة بدون أي دواء مطهر.

- ارتفاع في درجة الحرارة: غالباً ما يكون طفيفاً، ويحدث في الأيام الثلاثة الأولى بعد إعطاء التطعيم، باستثناء مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (MMR)؛ حيث ترتفع الحرارة بعد (7-12) يوماً من التطعيم، وأحياناً تكون مصحوبة بطفح جلدي أحمر اللون على الجسم إلا أنه يُعدّ عابراً. وتقل فرصة حدوثه بعد الجرعة الثانية من هذا المطعوم. كما يصاحب المطعوم الثلاثي (DPT) حرارة قد ترتفع إلى 39 درجة مئوية لمدة يوم أو يومين.

عليك إخبار الطبيب في الحالات التالية:

الحالات التي يؤجل فيها المطعوم:

- ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

- الطفل المصاب بمرض شديد، حيث يؤجل المطعوم لحين شفائه.

- الصفار.

- في حال أخذ الطفل دم أو بلازما أو أجسام مناعية.

- المعالجة بالكورتيزون من غير المصابين بنقص المناعة.

الحالات التي لا يعطى فيها المطعوم:

- نقص المناعة الخلقي أو الإيدز أو السرطان واللوكيميا حيث يأخذون أدوية مثبطة للمناعة.

- في حال كان هناك في المنزل شخص مصاب بمرض نقص المناعة أو سرطان ولوكيميا لا يعطى الطفل مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV).

- إذا أصيب الطفل عند أخذ المطعوم بصدمة الحساسية (تحسس شديد مهدد للحياة) لا يعطى الجرعة الثانية.

- إذا أصيب الطفل بتشنجات أو لديه اعتلال دماغي أو أمراض عصبية يستبدل (DPT) بثنائي الصغار( DT).