نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الغريبة الناعمة بالسمن البلدي والمكسرات من أحلي وأطعم المخبوزات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك، والذي يتمتع بالطعم الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناوله بشكل كبير، كما أن الغريبة منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، حيث تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يعتبر أحلي المخبوزات ضمن كحك العيد مثل البيتي فور، أو الكحك الناعم، بسكويت النشادر، والعديد من المخبوزات الأخري والتي يتم عملها في عيد الفطر واطعمها هي الغريبة الناعمة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل ألذ وأحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات.
طريقة عمل الغريبة الناعمة بالسمن والمكسرات ومكوناتها
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي.
- ثلاث أكواب من السكر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشه من الملح.
- للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار بولا ونضع بها سمنة بلدي باردة تكون من الثلاجة ثم نضيف عليها سكر منخول ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي يصبح قوامها مثل الكريمة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول عليهم ويكون الدقيق نوعه دقيق حلويات ثم نضيف إليه الفانيليا ورشه من الملح ثم نقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بعد ذلك بالعجن باليدين أو بمعلقة حتى تتماسك العجينة وتكون لينة وطرية ونتركها في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- قيل البدء في تشكيل العجينة يجب علينا أن نشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- وبعد إخراج العجينة من الثلاجة نأتي بصينية ثم نقطع العجين إلي شكل كرات صغيرة ثم نضعها في الصينية ويتم إدخالها في الفرن الساخنة لمدة عشرة دقائق إلي اثني عشر دقيقة حتي تعطينا اللون المناسب.
- وبعد إخراجها من الفرن يتم تزين الغريبة بالفستق، أو البندق، أو أللولي حسب الشكل أو الطعم التي تحبينها، وبعد ذلك يتم إحضار طبق به غريبة ونقدمه للضيوف والأسرة بشكل جميل وشهى وجذاب ولذيذ.
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