أحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

الغريبة الناعمة بالسمن البلدي والمكسرات من أحلي وأطعم المخبوزات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك، والذي يتمتع بالطعم الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناوله بشكل كبير، كما أن الغريبة منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، حيث تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يعتبر أحلي المخبوزات ضمن كحك العيد مثل البيتي فور، أو الكحك الناعم، بسكويت النشادر، والعديد من المخبوزات الأخري والتي يتم عملها في عيد الفطر واطعمها هي الغريبة الناعمة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل ألذ وأحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات.

طريقة عمل الغريبة الناعمة بالسمن والمكسرات ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي.

ثلاث أكواب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.

طريقة التحضير