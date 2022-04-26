نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كاسات الكنافة بالمناجو اللذيذة فى المنزل وأحلى من المحلات في المقال التالي
تعد كاسات الكنافة بالمناجو من الوصفات المبتكرة لتقديم كنافة بشكل مختلف، وذلك بإضافة بعض المكونات لها مثل المناجة والكريم شانتيه والتى تزيد من قيمة الحلوى الغذائية وكذلك تعطيها شكل وطعم لذيذ ومميز، وطريقة تقديمها فى كأس يجعل شكلها جميل ويجعلها صالحة للتقديم فى المناسبات والعزومات وهتبهرى بها ضيوفك، كما أن الأطفال سوف يحبون هذه الوصفة كثيراً ويطلبون عملها كل يوم ، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كاسات الكنافة بالمناجو اللذيذة بالتفصيل.
مكونات كاسات الكنافة بالمناجو
تحتوى كاسات الكنافة بالمناجو على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من الكنافة.
- كوب من السمنة.
- ١/٢ كوب من السكر.
- كيلو من المانجو.
- ١١/٢ كوب من عصير المانجو.
- ١/٨ كيلو من الكريم شانتيه.
- كوب من المانجو قطع.
- ١١/٢ كوب من الشربات الدافئ.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كاسات الكنافة بالمناجو سهلة وبسيطة ويمكنك تجهيزها فى وقت قصير وهى كمايلي:
- أولا نقوم بتقشير المناجة ونقطعها الى قطع متوسطة الحجم ونضيف عليها السكر ونتركها جانباً.
- ثم نقوم بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة الحجم باليد أو بواسطة مقص المطبخ.
- بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضع بها الكنافة نضيف عليها السمنة وزقلب حتى تتحمر كويس ويصبح لونها ذهبي أو نحاسي.
- ثم نضيف عليها الشربات الدافئ شوية شوية حتى يمتزجوا مع بعض كويس.
- بعد ذلك بالمضرب الكهربائي فى وعاء عميق نقوم بخفق عصير المانجة المثلج مع الكريم شانتيه حتى يثقل قوامه.
- ثم نقوم بإحضار الكاسات اللى هنشتغل بيها ونضع بها طبقة من الكنافة المحمرة وطبق من المانجو المقطع السابق.
- نضيف طبقة أخرى من الكنافة المحمرة وعليها طبقة من الكريم شانتيه وطبق من المانجو المقطع.
- نكرر هذه الخطوة مع باقة الكاسات حتى ننتهى من الكمية كلها.
- بعد ذلك يمكن الاحتفاظ بها داخل الثلاجة حتى وقت تقديمها حتى لا تسيح الكريمة وتفسد شكلها الجميل. وبكده نكون قدمنا لحضراتكم طريقة جديدة لعمل الكنافة بشكل مختلف وكذلك تعد تحليه جميلة خاصة مع دخول فصل الصيف وبالف صحة وعافية.
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