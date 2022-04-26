طريقة عمل كاسات الكنافة بالمناجو اللذيذة فى المنزل وأحلى من المحلات

تعد كاسات الكنافة بالمناجو من الوصفات المبتكرة لتقديم كنافة بشكل مختلف، وذلك بإضافة بعض المكونات لها مثل المناجة والكريم شانتيه والتى تزيد من قيمة الحلوى الغذائية وكذلك تعطيها شكل وطعم لذيذ ومميز، وطريقة تقديمها فى كأس يجعل شكلها جميل ويجعلها صالحة للتقديم فى المناسبات والعزومات وهتبهرى بها ضيوفك، كما أن الأطفال سوف يحبون هذه الوصفة كثيراً ويطلبون عملها كل يوم ، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كاسات الكنافة بالمناجو اللذيذة بالتفصيل.

مكونات كاسات الكنافة بالمناجو

تحتوى كاسات الكنافة بالمناجو على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة.

١/٢ كوب من السكر.

كيلو من المانجو.

١١/٢ كوب من عصير المانجو.

١/٨ كيلو من الكريم شانتيه.

كوب من المانجو قطع.

١١/٢ كوب من الشربات الدافئ.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كاسات الكنافة بالمناجو سهلة وبسيطة ويمكنك تجهيزها فى وقت قصير وهى كمايلي: