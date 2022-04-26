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تعد وصفة القهوة والصابون من الوصفات التى تعمل على تفتيح البشرة، وهى عبارة عن خليط من صابون قهوة ولبن وفازلين وماء ورد وجميعها مكونات مفيدة للبشرة جداً، وتعمل على تفتيحها وإزالة الجلد الميت ومع الاستمرار عليها تقضي على الاسمرار البشرة الذى يحدث بسبب الشمس، وكذلك تحافظ على نعومة البشرة وجعلها صافية بدون شوائب او تصبغات، وقد أثبتت التجارب أن أى ماسك أو كريم يدخل تركيبه قهوة له تأثير فعال فى تفتيح البشرة ويزيد من نضارتها لما لها من فوائد متعددة ، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام وصفة القهوة والصابون لتفتيح البشرة بالتفصيل. مكونات وصفة القهوة والصابون لتفتيح البشرة تتكون وصفة القهوة والصابون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ملعقة كبيرة من القهوة.

١/٢ صابونة مبشورة.

ملعقة صغيرة من اللبن الساخن.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل وصفة القهوة والصابون سهلة جداً ويمكنك تحضيرها بكل سهولة فى المنزل وأيضاً استخدامها نتائجه مضمونة وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق ونبشر به اى نوع من الصابون متوفر عندك بواسطة مبشرة ذات العيون الضيقة. ثم نضيف عليها ملعقة اللبن الساخن ونقلب حتى يذوب الصابون مع اللبن تماماً. بعد ذلك نضيف عليها ملعقة القهوة ونقلب حتى يمتزجوا مع بعض كويس جداً. ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من ماء الورد ونصف ملعقة الفازلين ونقلب حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها تماماً. بعد ذلك يمكنك الاحتفاظ بها داخل علبة نظيفة وبكده تكون جاهزة للاستخدام. الاستخدام اذا كنتى ترغبين فى استخدام الوصفة على الوجه فيمكن وضعها على الوجه لمدة ١٠ دقائق فقط ثم نغسلها بالماء وسوف تلاحظين الفرق. اما ان كنتى سوف تستخدمين الوصفة على الجسم فيتم فرد الوصفة على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بفركها بواسطة ليفة أو باليد ونشطفها بالماء جيداً ثم نرطبها بأى كريم مرطب، وسوف تلاحظين الفرق بين قبل الاستخدام وبعده فهو يعمل على تقشير الجلد الميت والتخلص من التصبغات. عمر شويل - جدة ضعي القهوة على الصابون وتمتعي ببشرة بيضاء خالية من العيوب وترجعك شابة - ثقفني

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