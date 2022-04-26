أحلي كيك الترايفل بالنوتيلا بالكريمة والفراولة بطريقة بسيطة وصحية شهية وأفضل من محلات الحلويات

كيك الترايفل بالنوتيلا والفراولة والكريمة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك وفي شهر رمضان الكريم، وهي محببه لدي كل أفراد الأسرة كما تنتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وذلك لطعمعا اللذيذ وشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير في جميع الحفلات والمناسبات السعيدة والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، كما تعتبر كيكة الترايفل من الحلويات التي تحتوي على مكونات عالية القيمة الغذائية والصحية، وهناك العديد الفتيات والسيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك الترايفل بالنوتيلا والفراولة والكريمة.

طريقة عمل كيك الترايفل بالنوتيلا والفراولة والكريمة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك الترايفل بالنوتيلا والفراولة والكريمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية.

المكونات

نحضر فراولة حسب الكمية ونقطعها إلي قطع صغيرة ونضيف إليها ملعقتان سكر ونتركها مغطاه.

ثلاث بيضات.

معلقة كبيرة خل.

إثنين باكو فانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة عمل الكيكة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام. مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا.

ونقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

ثم نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج ونتركها حتى تبرد.

مكونات عمل الكريمة

إثنين باكو كريم شانتيه دريم.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

معلقة كبيرة كاكاو خام حسب الرغبة.

إثنين كوب حليب سائل.

طريقة عمل الكريمة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به اثنين باكو كريم شانتيه ونضيف إليه ملعقة لبن بودرة ثم نضيف إليه ملعقة الكاكاو الخام ثم نقوم بإضافة كوبان الحليب السائل.

مكونات النوتيلا

أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل النوتيلا

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الأربع ملاعق الكاكاو ونضيف إليه كوب من السكر ونضع عليه كوب من اللبن ونخلطه جيد حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا إلي الخليط حتى يثقل الخليط.

طريقة تقديم الترايفل