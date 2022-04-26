كريم بانثينول أقوى كيراتين للشعر المجعد والخشن فرد وتنعيم واطاله بخلطة رائعة بدون كيماويات

كريم بانثينول أقوى كيراتين للشعر المجعد و الخشن وعلاج الهيشان، من أكثر المشاكل التي يعاني منها عدد كبير جدًا من الفتيات والسيدات كبار السن والصغار من الشعر الخشن المجعد والهيشان، حيث يعد الشعر هو تاج الجمال عند كل سيدة وفتاة وهو تاج الرأس، ولذلك يهتمون به بشكل ملحوظ جدًا، ولذلك يذهبون إلى صالونات التجميل لتصفيف الشعر وعمل كرياتين و بروتين للشعر وكل هذه الطرق تحتوي على مواد كيميائية من أوكسجين وغيره الذي يعمل على ضعف بصيلة الشعر وضعفها مما يؤدي إلى تساقط الشعر توقف نموه وهيشانه على المدى البعيد لذلك أفضل الطرق وهي الخلطات الطبيعية، و وجدنا لكم الحل السحرى لفرد الشعر وتنعيمه وهو كريم البانثينول من المكونات التي تحتوي على رائعة للشعر والبشرة.

كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد وتنعيمه

مكوننا الأساسي في هذه الوصفة هو كريم بانثينول فهو يعد من المكونات التي لها استخدامات كثيرة و يعمل على تنعيم البشرة وإزالة التجاعيد، ونقدم لكم فائدة آخر وهي تطويل الشعر، المكونات هي:

3 معالق كبيرة من كريم البانثينول.

2 ملعقة كبيرة من زيت جونسون أطفال.

ملعقة كبيرة من النشا.

قرص فيتامين ب مطحونه.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير خلطة كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد وتنعيمه

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع 3 معالق كبيرة من الكريم البانثينول.

بعد ذلك نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت جونسون أطفال، نقلب المكونات جيداً حتى يختلط الزيت مع الكريم تماماً.

ثم نأتي قرص فيتامين ب ونقوم بطحنه ناعم جدًا، ثم نضيفه على الخليط ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونخلطها مع المكونات حتى يختفي أثرها تماما.

ثم نضيف جل الصبار ونضرب هذه المكونات حتى يصبح لديك خليط ناعم.

طريقة استخدام خليط كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد وتنعيمه