كعك العيد السريع بدون تعقيد من غير خميرة وفي دقائق حضريه

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عمر شويل - جدة كعك العيد من المخبوزات المعروفة التي تحرص كثير من الأسر على إعدادها مع الاحتفال بقدوم العيد وهو كعك سريع التحضير وله قوام ناعم وطعم محبب لكل أفراد الأسرة، ويتم البحث عن وصفات عمل الكعك مع اقتراب العيد حيث تحرص كثير من ربات البيوت على عمله في المنزل بدلاً من شرائه جاهز من المحلات مع مشاركة الأطفال للشعور بفرحة العيد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كعك العيد السريع بخطوات بسيطة وسهلة لتحصلي على كعك مميز سريع التحضير.

مكونات كعك العيد

6 أكواب من الدقيق الخاص بالكعك والبسكويت.

550 جرام من السمنة (2 كوب ونصف ).

كوب ماء دافئ.

باكو من البيكنج بودر (16 جرام).

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون +رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

مكونات الحشو :

نصف كيلو من الملبن.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقتين من السمنة البلدي أو أي نوع سمن.

طريقة التحضير



لعمل كعك العيد اتبعي فقط مجموعة من الخطوات البسيطة للحصول على كعك ناعم بطعم مميز وهي كما يلي :

1 – قومي بوضع الدقيق في إناء عميق بعد نخله جيداً وأضيفي عليه السمسم والمحلب والسكر البودرة والبيكنج بودر وتقلب جميع المكونات الجافة لتختلط جيداً (ويمكن إستبدال ملعقة المحلب بالفانيليا أو رائحة الكعك).

2 – ثم قومي بإضافة السمن بدرجة حرارة الغرفة على الدقيق والمكونات الجافة السابقة ونقلب باستخدام العجان الكهربي وفي حالة عدم وجود عجان كهربي قلبي بيدك جيداً حتى تتشكل عجينة متماسكة ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجياً حسب الحاجة واختبري العجينة بتشكيل كرة منها والضغط عليها فإذا تشققت أضيفي باقي الماء حتى تحصلي على قوام ناعم بدون تشققات .

3- لتحضير الحشو قومي بوضع الملبن والسمسم والسمن في إناء عميق ثم اخلطيهم جيداً حتى يصبح القوام متماسك، ويمكن تغيير الحشو حسب الرغبة إلى العجوة أو تركه بدون حشو كما تفضل أسرتك.

4 – ثم قومي بتشكيل الملبن إلى كرات صغيرة وضعيها في الثلاجة.

طريقة التشكيل