نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة اوريو الباردة بمكونين فقط بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
كيكة اوريو الباردة ، من ألذ وأشهى الحلويات الغربية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها نالت على إعجاب الجميع، وحازت على شعبية كبيرة في الوطن العربي أيضاً، وهي من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف وفي المناسبات أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له والغني بالشوكولاتة أيضا، وشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وكذلك مكوناتها بسيطة جداً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تشيز كيك بالشوكولاتة والفراولة، وتشيز كيك توم آند جيري وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة اوريو الباردة بكل سهولة وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة اوريو الباردة
تتكون كيكة اوريو الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 14 قطعة بسكويت اوريور بالكريمة.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة اوريو الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:
- نحضر البسكويت، ثم نفصل الكريمة عن البسكويت.
- ثم نطحن البسكويت ناعم.
- ثم نضع البسكويت المطحون في وعاء ونضيف إليه الحليب السائل، ثم نخلط جيدا ونعجن حتى نحصل على عجينة صلبة.
- بعد ذلك نضيف إلى الكريمة ملعقة صغيرة من الحليب السائل ونقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع عجينة البسكويت في كيس بلاستيك، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.
- ثم نقص الكيس ونزيله من وجه العجينة.
- بعد ذلك نوزع الكريمة فوقها، ثم نلفها بالكيس رول ببطء.
- ثم ندخل الرول في الفريزر ونتركه لمدة ساعة لكي تتماسك الكيكة.
- ثم نخرج الرول من الفريزر ونزيل منه الكيس البلاستيك، ثم نقطعه بالسكينة رولات صغيرة.
- بعد ذلك نقدم كيكة اوريو في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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