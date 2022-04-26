اصنعي بنفسك صابونة بذور الكتان السحرية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً

صابونة بذور الكتان ، من المستحضرات الجميلة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتحميها من ظهور علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة، وتقضي على التجاعيد نهائياً وتجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال تماماً، كما تعمل على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة بذور الكتان السحرية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة بذور الكتان السحرية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من صابون اللافندر المبشور.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتين من بذور الكتان.

١٠ قطرات من زيت البرتقال.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة بذور الكتان السحرية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به بذور الكتان ونضيف إليها الماء الدافئ ونتركها جانباً حتى تصبح ثقيلة القوام. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع به الصابون المبشور، وزبدة الشيا ونضعها على حمام من البخار حتى يذوب الخليط تماماً. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه خليط بذور الكتان السابق ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب لمدة خمس دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نحضر قالب الصابون ويدهن بزيت البرتقال، ثم نصب الخليط داخله ونرش الوجه بالكحول. ثم نترك القالب في الهواء لمدة ٤ ساعات كاملة حتى يجف تماماً. بعد ذلك نخرج الصابون من القالب ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً ويصبح جاهزة للاستخدام. بعد ذلك نقوم باستخدام الصابونة على البشرة كل يوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول العمر.

فوائد صابونة بذور الكتان للبشرة

تحتوي على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-