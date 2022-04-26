نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنوري في العيد.. بكيس فانيليا تبييض فوي للجسم كله والمناطق الحساسة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم في المقال التالي
الفانيليا من النباتات الطبيعية التي تستخدم بشكل كبير في الحلويات وذلك لأن لها رائحة مميزة ولكن لا يعرف الكثير أنه يمكن استخدام الفانيليا في تفتيح الجلد وخاصة الأماكن الحساسة حيث أنها لطيفة على الجلد ولا تسبب أي التهاب وتعطي الجلد ملمس ناعم وشكل أفتح ورائحة جميلة, ولا يعرف الكثير كيفية استخدام الفانيليا لتبيض الأماكن الحساسة الغامقة بسهولة ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أفضل طريقة للتخلص من أسمرار المناطق الحساسة بسهولة باستخدام كيس واحد فقط من الفانيليا.
طريقة تبيض وتعطير الأماكن الحساسة بكيس فقط من الفانيليا
الفانيليا من المكونات الخفيفة التي ليس لها أي أثار سلبية على الجلد ولذلك فيمكن استخدامها للأماكن الحساسة دون أي قلق من ألتهاب المنطقة وتعمل على التخلص من أي أسمرار في المناطق الحساسة عن طريق عملية التقشير الخفيفة للجلد للتخلص من التصبغات والكلف, كما أنها تعطي المنطقة رائحة جميلة وتحافظ عليها معطرة لفترة طويلة ويتم استخدام الفانيليا بالطريقة التالية:-
- نضع كيس من الفانيليا مع معلقتين من الحليب ونقلبهم حتى تذوب الفانيليا.
- نضيف معلقة من العسل الأبيض ونقلب حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- نوزع طبقة على المناطق الحساسة ويجب غسلها قبل استخدام الوصفة عليها.
- ندلك الوصفة على الجلد وبعد عشر دقائق نشطف المنطقة جيدا بماء فاتر.
كيفية استخدام مقشر الفانيليا و القهوة لتبيض الأماكن الحساسة
الأماكن الحساسة من أكثر المناطق التي تتعرض للأسمرار في الجسم وذلك بسبب استخدام الملابس الغير قطنية والتي لا تمتص العرق من المنطقة وتسبب أسمرارها, وبسبب نقص العديد من العناصر التي يحتاجها الجلد ولذلك يمكن استخدام وصفة القهوة مع الفانيليا وذلك لأنها تحتوي على نسبة من الفيتامنيات والعناصر التي تغذي الجلد, ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:-
- نضع معلقة من القهوة مع معلقة من بودرة الفانيليا, ونقلبهم.
- نضع عليهم معلقتينمن ماء الورد ومعلقة عسل ونمزجهم.
- نستخدم الخليط في تدليك المنطقة حوالي ثلاث دقائق ونتركه ربع ساعة على المنطقة.
- نغسل المنطقة جيدًا بماء فاتر ويتم ترطيبه جيدًا بمرطب طبي خفيف للحفاظ على الجلد.
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