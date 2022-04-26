نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول للركب.. معجزة القهوة والقرنفل لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات وعلاج التساقط الشديد في المقال التالي
الشعر الطويل من الأشياء التي تحلم بها كل سيدة حيث أن الجينات تتحكم بشكل كبير في طول الشعر كما أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي تسبب تساقط وضعف في الشعر, وبسبب نقص العديد من الفيتامنيات التي يحتاجها الشعر, ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لزيادة طول الشعر وتعد وصفة القهوة والقرنفل من الطرق التي يمكن استخدامها لزيادة طول الشعر سنوضح خلال السطور التالية طريقة استخدامها في البيت للحصول على أفضل نتيجة.
تطويل الشعر بسرعة الصاروخ
ماهي مكونات وصفة القهوة والقرنفل لزيادة طول الشعر
- معلقتين قهوة.
- معلقة قرنفل مطحون.
- ربع كوب زيت زيتون.
- معلقتين زيت خروع.
- نعناع.
خطوات عمل خلطة تطويل الشعر وتقليل التساقط بالقهوة والقرنفل
وصفة القهوة والقرنفل من أكثر الوصفات التي تغذي الشعر وتعمل على تقليل التساقط عن طريق تقوية بصيلة الشعر, كما أنها تقلل من تعرض بصيلة الشعر الي الأنقسام من النهاية وبالتالي يزداد طول الشعر, وتساعد في تحفيز الشعر الي النمو مرة أخري في الأماكن الفارغة, كما أنها تزيل القشور الشعر بفاعلية, ويتم تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية:-
- نضع زيت الزيتون مع أوراق النعناع ونتركهم في مكان مظلم حوالي ليلة كاملة.
- نضيف عليهم القهوة والقرنفل وزيت الخروع ونقلب كل مكونات الخلطة.
- نضع الخليط على النار حتى يسخن قليلًا وبعد ذلك نرفعه من النار ونضعه على فروة الشعر.
- بعد أن ندلك الخليط فى فروة الرأس جيدًا نقوم بتغطيه الشعر بقطعة قماش مبللة ماء ساخن حتي تساعد بصيلات الشعر في أمتصاص الخليط والأستفادة منه.
- بعد خمس ساعات من استخدام الخلطة على الشعر نقوم بغسل الشعر بشامبو مناسب.
ماهي أهم الخطوات التي تساعد في زيادة طول الشعر
- الابتعاد عن استخدام الحرارة على الشعر وذلك لأنها تتلف بصيلات الشعر وتسبب تساقطة.
- استخدام الزيوت الشعر التي تساعد في نموه مثل زيت الجرجير وتدليكها على فروة الرأس كل يوم.
- شرب الماء من الخطوات التي تحافظ على الشعر من الهيشان وتحافظ عليه رطب وتزيد من طوله.
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