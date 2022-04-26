طريقة تحضير المشروبات الرمضانية بأسهل الطرق

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عمر شويل - جدة تعد المشروبات الرمضانية من أهم مكونات المائدة في رمضان حيث يفقد الجسم معظم السوائل أثناء الصيام، ويحتاج لتعويض ذلك بشرب الكثير من العصائر المفيدة التي تمده بالطاقة اللازمة، وذلك لتنشيط الجهاز الهضمي وتجنب مشاكل عسر الهضم، فهي تعزز الجهاز المناعي وتمد الجسم بالفيتامينات وخصوصاً فيتامين C، كما تقلل مشاكل الجهاز التنفسي.

طرق تحضير المشروبات الرمضانية

تمد المشروبات الرمضانية الجسم بالطاقة والترطيب لتعويض الماء الذي يفقده الجسم خلال النهار، لذا ينصح بالإكثار منها، ويمكن تحضير هذه المشروبات بما يتناسب معنا وضبط السكر حسب الرغبة، وهناك أكثر من مشروب رمضاني يمكن تحضيره في وقت سريع، مثل الخروب، والعرقسوس، والكركديه، وهذا أيضًا بأقل مجهود.

طريقة تحضير مشروب الخروب

المكونات:

2 كوب من الخروب المجروش

1 لتر ماء

كوب ونصف من السكر

طريقة التحضير:

يتم وضع السكر في إناء مناسب على نار هادئة مع التقليب حتى يزوب ويميل للون البني. نضيف الخروب المجروش عليه مع التقليب على النار حتى يتمتزج مع بعضه لمدة 3 دقائق. نضيف لتر الماء إلى الخليط ويقلب ويترك على النار حتى يغلي، ثم يترك ليبرد. يصفى المشروب ويوضع في الثلاجة حتى يبرد، ثم يصب فى الأكواب المناسبة.

طريقة تحضير مشروب العرقسوس

المكونات:

كوب من مسحوق العرقسوس

1 لتر من الماء

1 ملعقة من كربونات الصودا

طريقة التحضير:

يوضع قليل من الماء على كمية العرقسوس في إناء مناسب وتضاف إليه ملعقة كربونات الصودا، ثم يقلب جيدا حتى يمتزج الخليط ويصبح لزجاً. يغطى فى مكان نظيف بشاشة نظيفة لمدة ساعة إلى ساعتين حتى يتخمر. نضع هذه المكونات فى شاشة أخرى نظيفة ونربطها جيداً، وتوضع الشاشة المربوطه داخل دورق به لتر ماء لمدة ساعتين. يتم إخراج الشاشة من الدورق ويصب مشروب العرقسوس في أكواب العصير.

طريقة تحضير مشروب الكركديه البارد

نضع نصف كوب من الكركديه الجاف فى دورق به لتر ماء، ثم يضاف إليه السكر حسب الرغبة ويقلب، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، وبعدها نصفيه ليصبح جاهزاً.

طريقة تحضير الكركديه الساخن:

نضع نصف كوب من الكركديه الجاف في لتر ماء على النار حتى يغلي، ثم نضيف السكر بالكمية المناسبة حسب الرغبة ونقلب جيداً، وبعد أن يبرد يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يقدم، مع ملاحظة ابتعاد مرضى الضغط المرتفع عن تناول هذا المشروب.

عرضنا اللوم أسهل طرق تحضير المشروبات الرمضانية الشهير تناولها قي السعر الفضيل، حيث تعد تلك المشروبات من الاساسيات على كل موائد الإفطار طوال الشهر، وخاصة في العزائم والولائم التي تقام عادة بكثرة في رمضان من كل عام، وحرصنا اليوم على تقديم أكثر المسروبات طلبًا والتي متاح تحضيرها بمكونات بسيطة وبطرق سهلة.