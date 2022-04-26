اتحداكي إن لم يبيض جسمك كله بدلكة القهوة والنشا تبيض فوري ودائم وإزالة سواد 20 سنة هتبقي عروسة

القهوة من افضل الاختيارات التي يمكن استخدامها للعناية بالجلد حيث انها مصدر للعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجلد كما أنها تساعد في التفتيح والتخلص من اسمرار الجلد وتدخل في عمل العديد من كريمات التفتيح الخاصة بالجلد ولكن بسبب ارتفاع تكلفة هذه المنتجات يتم استخدام القهوة بشكل طبيعي في البيت حيث أنه هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدام القهوة بها لتبيض الجسم سنوضح خلال السطور التالية أفضل هذه الطرق التي تكون نتيجتها فعالة وسريعة.

كريم القهوة مع النشا للتخلص من اي اسمرار في الجسم بشكل فوري

القهوة مع النشا تساعد في تقشير الجلد حيث أن القهوة تتميز بأنها حبيباتها لا تذوب في الماء وبالتالي فهي تزيل أي دهون او جلد متراكم على الجسم، كما أن الخليط يساعد في التخلص من التجاعيد ويعمل على التخلص ايضا من علامات التمدد في الجلد ويساعد في تبيض الجلد وإزالة اي بقع او تصبغات به، ويمكن استخدام هذا الخليط بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من القهوة ونضع عليها معلقتين من النشا.

نضيف عليهم معلقة من الترمس المطحون ومعلقتين من الزبادي.

نخلط المكونات ونضع معلقتين ماء ورد لزيادة ترطيب الجسم ونقلبهم وبعد ذلك نوزع الخليط على الجسم.

ندع الخليط على الجسم حوالي ربع ساعة وبعد ذلك نغسل الجسم جيدًا من الخليط.

طريقة التخلص من اسمرار الجسم بكريم القهوة والأرز

كريم القهوة مع الارز من الكريمات القوية التي تعمل على تبيض الجسم بمجرد استخدامه مرة واحدة وذلك لأن الكريم يحتوي على نسبة من الفيتامينات التي تغذي خلايا الجلد وتحفز الكولاجين في الجلد وتعمل على تنظيف المسام من اي دهون بها وبالتالي يبدو الجلد أفتح، كما أنه يحمي الجلد من الكلف او اي تصبغ ويمكن استخدام هذه الخلطة كالتالي:-