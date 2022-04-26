نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدي للعيد واصبغي شعرك لون بني لامع بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام الحناء أو الأكسجين عند صبغ الشعر يسبب العديد من الأضرار على الشعر منها التساقك وضعف بصيلات الشعر ولذلك من الأفضل استخدام الصبغات الطبيعية في البيت وذلك لأن ليس لها أي أضرار للشعر وتعطي الشعر اللون المطلوب, ومن أكثر ألوان الصبغات التي يفضلها السيدات هو اللون البني ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن الطريقة الطبيعية التي يمكن تحضير بها صبغة الشعر باللون البني في البيت, وخلال السطور التالية ستوضح خطوات عمل صبغة بني للشعر في البيت بسهولة.

خطوات عمل صبغة للشعر باللون البني طبيعية باستخدام القهوة

صبغة القهوة من أفضل الخلطات التي يمكن استخدامها للشعر حيث أنها تكسب الشعر لون بني لامع وجميل بجانب ذلك فهي تغذي الشعر بشكل جيد وتعمل على تقليل تساقطه, كما أن لون الصبغة يظل في الشعر فترة طويلة, كما أنها تقلل من تقصف بصيلات الشعر, ويمكن استخدام هذه الصبغة بالطريقة التالية:-

نضع معلقتين من القهوة ونضع عليها كوب ماء ونغليهم وبعد ذلك معلقة نشا ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل.

نضيف عليهم معلقتين خل تقاح ومعلقين جل صبار لترطيب الشعر ونقلبهم معًا.

بعد أن يبرد الخليط نقسم الشعر أربع أجزاء ونضع عليه الصبغة بكل أجزاءه.

نقوم بلف الشعر في كيس بلاستيكي ونترك عليه الصبغة حوالي ساعتين وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر.

كيفية إعداد صبغة بنية للشعر بالقرفة والصبار

لون الشعر البني من ألوان الشعر المميزة التي يحبها السيدات ولكن عند استخدام أي صبغة طبيعية على الشعر يجب أن يكون الشعر نظيف حتى يكون اللون واضح على الشعر والحرص على ترطيب بشكل مستمر لأن جفاف الشعر يؤدي الي فقدان لون الصبغة بشكل أسرع وصبغة القرفة من الصبغات الطبيعية المفيدة للشعر والتي يمكن استخدامها بالطريقة التالية:-