ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا

الكيك من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويحرص الأمهات دائما على تحضيرها في البيت ولكن دائما ما ما يواجهن مشاكل في الحصول على كيك مرتفع وهش وطري, وذلك بسبب العديد من العوامل منها عدم ضبط درجة حرارة الفرن وذلك ما يسبب فشل في الكيك ولا تكون مرتفعة, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة يمكن إتباعها لعمل الكيك على البوتجاز بعيدًا عن استخدام الفرن وتكون مكوناتها بسيطة وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل.

طريقة عمل كيكة الحلة علي البوتجاز

المكونات الأزمة لعمل الكيك على البوتجاز بسهولة

كوب دقيق.

بيضتان.

كوب عصير البرتقال.

معلقة بشر برتقال.

كوب سكر.

معلقة فانيليا.

كوب زيت.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة زبدة.

معلقة خل.

ماهي خطوات إعداد الكيك على البوتجاز بشكل سريع

الكيك من الحلويات التي يمكن تناولها في أي وقت على مدار اليوم كوجبة خفيفة ويحبها الأطفال جدًا ولذلك يمكن تحضيرها بشكل سريع على البوتجاز بالطريقة التالية:-