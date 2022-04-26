نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الكيك من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويحرص الأمهات دائما على تحضيرها في البيت ولكن دائما ما ما يواجهن مشاكل في الحصول على كيك مرتفع وهش وطري, وذلك بسبب العديد من العوامل منها عدم ضبط درجة حرارة الفرن وذلك ما يسبب فشل في الكيك ولا تكون مرتفعة, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة يمكن إتباعها لعمل الكيك على البوتجاز بعيدًا عن استخدام الفرن وتكون مكوناتها بسيطة وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل.
طريقة عمل كيكة الحلة علي البوتجاز
المكونات الأزمة لعمل الكيك على البوتجاز بسهولة
- كوب دقيق.
- بيضتان.
- كوب عصير البرتقال.
- معلقة بشر برتقال.
- كوب سكر.
- معلقة فانيليا.
- كوب زيت.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة زبدة.
- معلقة خل.
ماهي خطوات إعداد الكيك على البوتجاز بشكل سريع
الكيك من الحلويات التي يمكن تناولها في أي وقت على مدار اليوم كوجبة خفيفة ويحبها الأطفال جدًا ولذلك يمكن تحضيرها بشكل سريع على البوتجاز بالطريقة التالية:-
- نخل الدقيق من الخطوات الأساسية التي تعطي فارق كبير في نجاح الكيك وهي الخطوة الأولي للحصول على كيك هش وطري.
- نضع على الدقيق البيكنج بودر ورشة ملح ونقلبهم ونترك هذا الخليط الجاف.
- نضع الزيت مع السكر ونبدأ في خفقهما حتى يصبح القوام ناعم وتذوب كل حبيبات السكر.
- نضيف البيض بالتدريج مع الخفق وبعد ذلك نضع عصير البرتقال ونخفق حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس.
- نضيف البيض وبشر قشور البرتقال للتخلص من رائحة البيض وتعزيز طعم البرتقال في الكيك ونضع معلقة الخل حيث أنها تجعل الكيك أبيض هش.
- بشكل تدريجي نضيف الخليط الجاف ونقلب برفق باستخدام معلقة حتى يختفي الدقيق ويتكون خليط متوسط القوام.
- نضع معلقة الزبدة في القالب الخاص بالكيك ونرش عليها كمية من الدقيق وبعد ذلك نصب خليط الكيك في القالب.
- نضع القالب على نار هادئة جدًا ونغطيه بورق ألومنيوم ونحركه كل فترة حتى لا يحترق أي جزء منه وبعد نصف ساعة نختبر الكيك بعود خشبي ونرفعها من النار.
- نترك الكيك مغطاه حتى تبرد وبعد ذلك يمكن تقطيعها وتقديمها.
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