أسرار المحترفين.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات عيش بيتزا وفطائر بمكونات بسيطة جدا

العجينة اليابانية من أنواع العجائن التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير حيث أنها تتميز بأن قوامها يكون خفيف وتكون طرية وهشه ويمكن استخدامها مع العديد من الحشوات واستخدامها في عمل البيتزا أو الكرواسون أو أي مخبوزات مفضلة, ولكن لا يعرف الكثير من ربات البيوت طريقة عملها في البيت ويتم شراءها دائما جاهزة ومجمدة بالرغم من أن مكوناتها بسيطة ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة, وسنوضح خلال السطور التالية كيفية تجهيز العجينة اليابانية في البيت بأسهل طريقة.

ماهي المقادير التي يجب تحضيرها لعمل العجينة اليابانية

مكونات العجينة اليابانية سهلة وأقتصادية وتوجد في كل بيت كما أنها غنية وتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات, وهي كالتالي:-

كوبان دقيق.

معلقتين حليب مجفف.

معلقة سكر.

بيضة.

معلقة فانيليا.

نصف معلقة ملح.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

معلقة خميرة.

خطوات تحضير العجينة اليابانية في البيت بأسهل طريقة

العجينة اليابانية من أنواع المعجنات السهلة التحضير التي يمكن إتباع بعض الخطوات البسيطة وتكون الوصفة ناحجة, ويمكن تحضيرها كالتالي:-