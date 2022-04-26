نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المحترفين.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات عيش بيتزا وفطائر بمكونات بسيطة جدا في المقال التالي
العجينة اليابانية من أنواع العجائن التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير حيث أنها تتميز بأن قوامها يكون خفيف وتكون طرية وهشه ويمكن استخدامها مع العديد من الحشوات واستخدامها في عمل البيتزا أو الكرواسون أو أي مخبوزات مفضلة, ولكن لا يعرف الكثير من ربات البيوت طريقة عملها في البيت ويتم شراءها دائما جاهزة ومجمدة بالرغم من أن مكوناتها بسيطة ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة, وسنوضح خلال السطور التالية كيفية تجهيز العجينة اليابانية في البيت بأسهل طريقة.
ماهي المقادير التي يجب تحضيرها لعمل العجينة اليابانية
مكونات العجينة اليابانية سهلة وأقتصادية وتوجد في كل بيت كما أنها غنية وتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات, وهي كالتالي:-
- كوبان دقيق.
- معلقتين حليب مجفف.
- معلقة سكر.
- بيضة.
- معلقة فانيليا.
- نصف معلقة ملح.
- كوب ماء.
- ربع كوب زيت.
- معلقة خميرة.
خطوات تحضير العجينة اليابانية في البيت بأسهل طريقة
العجينة اليابانية من أنواع المعجنات السهلة التحضير التي يمكن إتباع بعض الخطوات البسيطة وتكون الوصفة ناحجة, ويمكن تحضيرها كالتالي:-
- ننخل الدقيق ويجب أن يكون نوعه جيد وعالي الجودة, ونضع عليه الملح ونقلبهم معًا, ونضيف عليهم الحليب المجفف.
- نضع الخميرة مع الماء ويجب أن يكون دافئ قليلًا, والسكر ونقلبهم حتى تذوب المكونات ونغطيها جيدًا حتى تتخمر.
- نضيف خليط الخميرة على الدقيق ونقلب حتى يمتزجا معًا وبعد ذلك نضع البيضة.
- نضيف الزيت والفانيليا, ونقلبهم مع المكونات.
نعجن الخليط حوالي ربع ساعة حتى يصبح قوام العجينة ناعم ونغطيها ونتركها نصف ساعة تتخمر.
- بعد ذلك نقسم العجينة الي أجزاء ونبدأ في فردها أو عمل فطائر أو كرواسون أو عمل البيتزا, ويستخدم معها الحشو المفضل.
- في الغالب ما يتم استخدام حشو الجبن مع العجينة لأنها تكون لها طعم مميز.
- قبل وضع العجينة في الفرن نقوم بدهنها بكمية من صفار البيض مع الحليب ونضع عليها كمية من السمسم وحبة البركة.
- نضع الفطائر في فرن على درجة حرارة 180 وبعد ذلك نتركها نصف ساعة حتى تنضج ونخرجها من الفرن.
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