نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتيفور العيد الدايب.. مقادير البيتي فور الهش الناعم وسر المحلات في مكون سري موجود في كل بيت هيخليه أحلي من الجاهز في المقال التالي

مقادير البيتي فور الهش الناعم وسر المحلات، نظرًا لاختلاف مقادير البيتي فور من شخص لآخر وكذلك من منطقة لأخرى مما يسبب ذلك لربات البيوت الحيرة والقلق عند تجهيزه خوفًا من عدم الحصول على النتائج المرغوب فيها، حيث إنه يعد واحدًا من أجمل أنواع الحلويات التي يعشقها العديد من الأشخاص والذي وجوده في الأعياد أو المناسبات الأخرى يكون من الضروري، لذا نتيجة لاقتراب عيد الفطر سيتم عرض لكم المكونات المضبوطة لتجهيزه حتى يسهل ذلك عليهم. مقادير البيتي فور الهش الناعم لكي يتم التعرف على المقادير، يجب اتباع التالي: مكونات البيتي فور كما يلي: 1000 جرام دقيق خاص بالكعك والبسكويت أو لكافة الأغراض.

خاص بالكعك والبسكويت أو لكافة الأغراض. ربع معلقة من الملح.

500 جرام من السمن أو الزبد بنفس درجة حرارة المطبخ.

250 جراما من السكر البودرة حوالي كوبأن.

2 معلقة متوسطة من الفانيليا.

3 ملاعق متوسطة من البيكنج بودر.

إحضار 4 بيضات.

3 ملاعق من الكاكاو الخام لتزين العجين بالشوكولاتة. مكونات التزيين كما يلي: 4 ملاعق من الفارمسيل أسود وملون.

أو تجهيز سوداني مجروش.

أو إحضار جوز الهند على حسب الرغبة.

بالإضافة إلى إحضار كمية من الشوكولاتة خام بيضاء أو سوداء اللون. طريقة تحضير البيتي فور كما يلي: أولا يتم نخل الطحين جيدًا، ثم يوضع الطحين في بوله ويضاف عليه البيكنج ورشة الملح مع التقليب جيدًا.

توضع الزبدة أو السمنة في إناء ثم تضرب باستخدام المضرب حتى يصير قوامها كريمي.

يضاف بعد ذلك عليها اثني كوب من السكر البودرة ويتم الضرب فيهم باستخدام المضرب الكهربي.

في وعاء آخر يوضع كل من البيض والفانيليا وباستخدام المضرب يتم التقليب فيهم.

ثم بعد ذلك يتم إضافتهم على الزبدة والسكر مع الاستمرار في التقليب باستخدام المضرب.

يوضع المزيج السائل على جزء من الطحين مع التقليب حتى تصبح العجينة طرية.

يتم تقسيم العجينة إلى جزئيين, بحيث جزء منهما يضاف عليه الكاكاو ويتم العجن فيه جيدًا وكذلك الجزء الأخر على باقي الدقيق.

يتم تشكيل العجينة باستعمال الماكينة الخاصة بالبيتي فور أو باستعمال الأدوات المتوفرة لديكي يوتم رصه في صينية.

أو باستعمال الأدوات المتوفرة لديكي يوتم رصه في صينية. يتم إدخال صينية البيتي فور إلى الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي.

إلى الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم يتم بشر الشوكولاتة وتوضع في وعاء على النار.

بعد ذلك يتم إحضار بيتي فور أبيض وأخر شوكولاتة ويتم التصاقهم ببعض بواسطة المربى بينهم في الوسط ثم يتم وضعهم في الشوكولاتة وبعد ذلك يضاف الفارمسيل الملون أو الأسود أو جوز الهند، ثم يتم تقديمه. عمر شويل - جدة بيتيفور العيد الدايب.. مقادير البيتي فور الهش الناعم وسر المحلات في مكون سري موجود في كل بيت هيخليه أحلي من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتيفور العيد الدايب.. مقادير البيتي فور الهش الناعم وسر المحلات في مكون سري موجود في كل بيت هيخليه أحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.