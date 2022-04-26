طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أقل من ٧ أيام

كريم النشا ولبان الذكر من أروع وأقوى الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أقل من ٧ أيام، وينصح خبراء التجميل في العالم باستخدام هذا الكريم الطبيعي لأنه يساعد على إنتاج مادة الكولاجين في البشرة، ويحتوي على مواد طبيعية تجعل البشرة نضرة وحيوية، كما يعمل على تخليص البشرة من الدهون الزائدة والتي تسبب ظهور حب الشباب والبثور في الوجه، ويخلص البشرة من الخطوط الرفيعة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للبشرة التي تحميها من عوامل الطبيعة الضارة، وهذا الكريم له فاعلية كبيرة على تجديد الخلايا الميتة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر في المنزل بكل سهولة.

مكونات كريم النشا ولبان الذكر للبشرة

يحتوي هذا الكريم الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة على مكونات طبيعية رخيصة الثمن وهى كما يلي:-

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة لبان ذكر كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقة زيت لوز مر كبيرة.

كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الرائع والرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بفاعلية كبيرة في وقت قصير جدًا وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به الماء ولبان الذكر ونقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بتغطية الوعاء، ثم نتركه مدة ليلة كاملة حتى نحصل على مزيج أبيض اللون يشبه اللبن تمامًا. نصفي منقوع لبان الذكر جيدًا، ثم نضيف إليه النشا، وماء الورد ونقلبهم بشكل جيد. نقوم بوضع الوعاء على نار تكون هادئة ونتركه حتى يذوب النشا تمامًا، ويصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف إليه زيت اللوز المر ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نجففه بمنشفة قطنية. نوزع الكريم على البشرة بالتساوي، ثم ندلكها برفق حتى تتشرب الكريم تمامًا. نترك الكريم على البشرة مدة ٢٠ دقيقة حتى يجف تمامًا. نقوم بغسل البشرة بالماء البارد حتى نتخلص من الكريم.

فوائد كريم النشا ولبان الذكر

يحتوي هذا الكريم الرائع على فوائد لا حصر لها للبشرة وهى كما يلي:-