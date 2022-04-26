اكسير الحياة.. حناء مع نسكافيه للشيب وتمتعي بشباب دائم ومتجدد وأنسى السعر الأبيض

إن ظهور علامات الشيب بالشعر من أكثر المشكلات إزعاجًا لدى فئة كبيرة من الناس، ودائمًا ما يتم التوجه إلى استخدام طرق غير طبيعية للتخلص منها، وذلك الأمر يعرض الشعر للضعف والتساقط، وعلى هذا الأساس ينصح معظم الأطباء باستعمال وصفات طبيعية لديها أكثر فائدة للشعر بجانب قدرتها في إعطائه لون مميز يخفي الشيب تمامًا، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة تحضير وصفة حناء مع نسكافيه للشيب.

حناء مع النسكافيه للشيب

لكي يتم التخلص نهائيًا من آثار الشيب نهائيًا بطريقة طبيعية، فيجب الالتزام بكافة الأمور التي سنعرضها بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

عصير حبة من الليمون الطازج.

10 ملاعق كبيرة من الحناء.

صبغ الشعر الابيض بالحناء والنسكافيه

في بداية الأمر نقوم بتجهيز إناء عميق، ونضيف بداخل الإناء 10 ملاعق كبيرة من الحناء مع 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض، وذلك مع الخلط المستمر، حتى أن نتحصل على قوام متجانس.

ومن بعدها نقوم بإضافة كمية من الماء الدافئ للنسكافيه، ثم نضع النسكافيه داخل خليط الحناء، وذلك مع الخلط باستمرار.

وبعد ذلك نقوم بترك الخليط لمدة ساعتين حتى يرتاح بعض الشيء، ومن بعدها نقوم بإضافة عصير الليمون داخل الخليط، وبالتالي يكون الخليط جاهزًا للاستخدام على الشعر.

فيجب أن يتم غسل الشعر كاملًا بالماء الفاتر، حتى يتم التخلص من أي أتربة أو زيوت عالقة به، ويتم تجفيفه جيدًا بعد ذلك.

ومن بعدها نقوم باستعمال مشط ليتم توزيع خليط الحناء جيدًا. ويتم تغطية الشعر بعدها بواسطة غطاء من البلاستيك.

ويترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 ساعات. وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، وسوف نلاحظ أننا تخلصنا من آثار الشيب وتحصلنا على اللون البني الراء بعد استخدام تلك الوصفة.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة الشيب العنيدة. وذلك بعد عرضنا الدقيق لوصفة حناء مع نسكافيه للشيف داخل هذا المقال. لكن هذا يعتمد على حسب الالتزام الحرفي بكل المكونات وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.