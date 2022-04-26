نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تحتاجي لرسمها مجدداً بوصفة طبيعية لتكثيف الحواجب وسوادها ستتعجبين من النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الحواجب أكثر ما يبرز ويحدد رسمة وجهك، فهي تزيد من جمال الملامح الطبيعية إذا كانت كثيفة ومحددة، ولتكثيف الحواجب وسوادها يساعد أيضاً في ظهور شكل المكياج بصورة جمالية ولائقة، حيث أن الحاجب المليء بالفراغات لا يعطي الفتاة حقها في الجمال، ولكننا من خلال هذا المقال سوف نوضح لكي أسهل الطرق لتمنحك حواجب ذات كثافة مثالية.

لتكثيف الحواجب وسوادها

تتمنى كل البنات والسيدات امتلاك حواجب مثالية متميزة بكثافة الشعر واللون الأسود، وهناك بعض من الطرق الطبيعية والمنزلية تساعدك في امتلاك حواجب كما تريدين بخطوات تقدرين على عملها بسهولة ومن غير تكلفة ومنها.

البصل

يمكننا استخدام البصل في زيادة كثافة شعيرات الحاجب، فهو غنى بالعديد من الفوائد التي تسرع من نمو تلك الشعيرات، فقط بالحصول على القليل من عصارة بصلة صغيرة وتدليك بها مكان المراد تكثيفه في الحاجب، ثم اغسليه بالماء البارد جيداً وأعيدي استخدامها مرتين في الأسبوع.

حبات الحلبة

للحلبة أهمية مجهولة في تكثيف ونمو شعيرات الحاجب، عليكِ فقط بالقيام نقع القليل من حبات الحلبة في كوب من الماء، ثم قومي بطحنها وعجنها بالقليل من قطرات زيت الهند واتركيها حتى تجف ثم اشطفي مكان الحاجب بالماء، كرري استخدامها من مرة إلى مرتان في الأسبوع لكي تحصلي على نتيجة سريعة.

البيض

يتمتع البيض بالكثير من البروتين المفيد للغاية لإعادة نمو الشعر، وإذا قمنا باستخدامه على المنطقة المراد تكثيفها فسوف يعطينا نتيجة مميزة، فقط علينا باستخدام صفار البيض وفصله تماماً عن البياض وضعي معه بضعة نقاط من ماء الزهر واخلطيهم باستمرار، ثم ضعيه مباشرةً على رسمة الحاجب واتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي مكان الخليط بالماء حتى تختفي آثار البيض نهائياً، ولنتيجة في وقت أسرع عليك بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع بانتظام.

وفي نهاية مقال لتكثيف الحواجب وسوادها ذكرنا لكي في المقال بعض من المنتجات الطبيعية المتوفرة في كل بيت، وكيفية وطريقة استخدامها الصحيحة لتمنحك كثافة وسواد للحاجب، عليك بالالتزام بطرق التطبيق الموضحة والفترات المذكورة حتى الحصول على نتائج بوقت سريع.