معجزة ملعقة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف وتسمين الوجه بنتيجة طبيعية وفعالة

تستخدم دائما جميع الفتيات أنواع معينة من مستحضرات التجميل والتي تعمل على توريد الخدود والشفايف مثل أحمر الشفايف وغيرها، ولكن إستخدام هذه المستحضرات قد تتسبب في حدوث ضرر سواء للبشرة أو للشفايف نظرا لإحتوائها على مواد ممكن أن تضر الجلد، وتجنبا لحدوث أي ضرر يمكننا أن نقوم بإستعمال وصفة طبيعية مثل وصفة الخميرة والبنجر فهذه الوصفة يكون لها دور كبير في توريد الخدود وكذلك الشفايف، وبعد إستخدام هذه الخلطة فقد نستغني تماما عن مستحضرات التجميل ومن الممكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة من خلطة الخميرة والبنجر، ونحتفظ بها في الثلاجه ونستخدمها في أي وقت وطريقة عمل هذه الخلطة سهلة جدا ومكوناتها معروفة.

مكونات خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف