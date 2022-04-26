نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف وتسمين الوجه بنتيجة طبيعية وفعالة في المقال التالي
تستخدم دائما جميع الفتيات أنواع معينة من مستحضرات التجميل والتي تعمل على توريد الخدود والشفايف مثل أحمر الشفايف وغيرها، ولكن إستخدام هذه المستحضرات قد تتسبب في حدوث ضرر سواء للبشرة أو للشفايف نظرا لإحتوائها على مواد ممكن أن تضر الجلد، وتجنبا لحدوث أي ضرر يمكننا أن نقوم بإستعمال وصفة طبيعية مثل وصفة الخميرة والبنجر فهذه الوصفة يكون لها دور كبير في توريد الخدود وكذلك الشفايف، وبعد إستخدام هذه الخلطة فقد نستغني تماما عن مستحضرات التجميل ومن الممكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة من خلطة الخميرة والبنجر، ونحتفظ بها في الثلاجه ونستخدمها في أي وقت وطريقة عمل هذه الخلطة سهلة جدا ومكوناتها معروفة.
مكونات خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.
- ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف
- نقوم أولا بسلق البنجر فنضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم يتم تقشير البنجر وقومي بغسلها ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة.
- وعند غليان الماء نضع مكعبات البنجر ونتركها حتى يتم سلقها جيدا وتكون طرية ثم نرفع الإناء من على النار وقومي بتصفية البنجر.
- ثم نضعه في وعاء ويتم هرسه بإستخدام شوكه لتكون ناعمة جدا ونتركها جانبا حتى تبرد تماما.
- نحضر طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة ويفضل أن يتم تذويبها في كمية قليلة جدا من الماء الدافئ.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البنجر المهروس وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم خلطهم مع بعض جيدا.
- وقومي بوضع هذا الخلطة في علبة ونضع هذه الخلطة علي الخدود وكذلك على الشفايف ونتركها لمدة ربع ساعة ثم يتم غسلهم بالماء.
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