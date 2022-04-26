كفتة البرغل الاقتصادية اللذيذة بطعم ورائحة كفتة الحاتي بكل أسرارها مستحيل تفك منك

تعتبر كفتة البرغل من الأكلات الغير شهيرة والتي لا تستطيع الكثير من السيدات تحضيرها على الرغم من أنها سهلة التحضير وسريعة التحضير أيضًا، ونظرًا للبحث الكثير عن طريقة تحضيرها نقوم في هذا المقال بعرض طريقة التحضير بكل بساطة لكي تسهل على ربة المنزل تحضيرها بطعم لذيذ وشهي أفضل من التي يتم تناولها في المطاعم.

كفتة البرغل

أحيانًا يتم الملل من تناول الطعام بنفس الطريقة لمرات متعددة لذلك يتم البحث عن طرق مختلفة للكفتة.

المكونات

كيلو واحد من اللحم المفروم.

حبتان من البصل المبشور بشرًا ناعمًا.

كوب واحد من البرغل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ماء البصل.

القليل من الزيت.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

طريقة عمل الكفتة

يتم إحضار وعاء متوسط الحجم يوضع فيه اللحم المفروم ويوضع عليه البصل المبشور.

يجب عند بشر البصل يتم تصفيته من الماء تمامًا لكن لا يتم التخلص من ماء البصل ونتركها جانبًا.

يتم غسل البرغل جيدًا وتصفيته من الماء ويوضع على اللحم المفروم.

يتم وضع الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب على اللحم.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى تصبح كالعجينة المتداخلة المكونات.

يتم إحضار طبق صغير ووضع الزيت مع ماء البصل وتقليبهم مع بعض.

يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع طويلة ويتم وضع الزيت وماء البصل على اليدين أثناء تشكيل الكفتة.

يتم إحضار صينية للفرن وندهنها بالزيت ونضع أصابع الكفتة بداخلها.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم إدخال الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وبعدها تقدم مع المعكرونة أو مع العيش والطحينة وشرائح البطاطس.

من الممكن أن يتم شويها أيضًا على الشواية بدلًا من وضعها في الفرن، وذلك يختلف من شخص لآخر على حسب الرغبة.

في نهاية مقال كفتة البرغل يوجد بعض المكونات التي لا يمكن تحضير الكفتة بدونها والتي لا بد من تحضيرها قبل البدء في تحضير الكفتة، وذكرنا جميع الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على أشهى أصابع كفتة بدون أي جهد ولا وقت طويل.