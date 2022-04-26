برشة خميرة واحدة تخلصي من الشعر الخشن والمموج وحوليه لخيوط حرير بأقوي كيرياتين منزلي

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الشعر الخشن يعتبر من ضمن المشكلات المزعجة التي تواجه عدد من الفتيات أو النساء سواء كبار السن أو صغار السن، حيث نجد العديد من الأطفال يعانون من نفس المشكلة فيواجهون صعوبة عند تمشيط الشعر لذلك يبحثون دائما عن الحل السريع لتنعيم وفرد الشعر والتخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، فقد توجد الكثير من الحلول والطرق المختلفة التي تعمل على ذلك بسهولة وبدون تعب وبدون أن نأخذ وقت طويل، ومن ضمن هذه الحلول هي إستخدام مكواة الشعر أو من الممكن أن نستخدم السشوار فهذه الأدوات تساعد بشكل كبير جدا علي فرد الشعر الخشن وتجعله ناعم كالحرير
ولكن إستعمالهم ممكن أن يضر الشعر بشكل ملحوظ ويكون السبب وراء جفافه وتساقطه أيضا لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامهم، فالشئ الوحيد الذي يساعد على تنعيم الشعر الخشن وبدون أي تلف يحدث للشعر هو إستعمال الخلطات الطبيعية، فهذه الخلطات تكون عبارة عن خليط من المكونات وهذه المكونات جميعها طبيعية ومتوافرة في أي بيت ومن أمثلة هذه الخلطات هي خلطة الخميرة، فخلطة الخميرة يكون لها القدرة على فرد الشعر وبجانب هذا يمكنها أن تقضي تماما على أي مشكلة متعلقة بالشعر.
مكونات خلطة الخميرة لتنعيم الشعر
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتنعيم الشعر
- قومي تحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا بشرط أن تكون ذائبة ونقوم بخلط كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.
- ثم يتم تمشيط الشعر ونضع هذه الخلطة عليه ونتركها حوالي ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسله بالماء الفاتر والشامبو.
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