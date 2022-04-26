معجزة كريم جليسوليد السحري لتبييض الوجه وإزالة التصبغات والبقع الداكنة من أول أستخدام

يعتبر كريم جليسوليد من أقوى أنواع الكريمات التي يمكن أن نقوم بشرائه من أحد المحلات أو الصيدليات فهو يحتوي أو يتكون من مكونات أغلبها تكون طبيعية، فقد توجد مميزات كثيرة ومتعددة لكريم الجليسوليد فهذا الكريم يمكن أن نستخدمه في تبييض الوجه أو تبييض بشرة الجسم ويمكن أن نستعمله لعلاج العديد من مشاكل الشعر، ولكن غالبا يتم إستخدامه لتبييض الوجه وعلاجه من مشاكل كثيرة حيث أن البشرة السمراء من الأشياء المزعجة بالنسبة لأي فتاة، فترغب دائما في أن تحصل على بشرة بيضاء وتكون صافية وخالية من العيوب أو المشاكل وبجانب هذا تريد أن تكون البشرة موحدة.

لذلك تبحث عن الخلطة المناسبة التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع فالخلطة القادرة على ذلك هي خلطة كريم جليسوليد مع عدد من المكونات الطبيعية والتي تكون متوافرة في أي مطبخ، فهذه المكونات تفيد البشرة بشكل طبيعي ويكون لها دور كبير جدا في معالجة البشرة من عدة مشاكل، فهذه الخلطة تتميز بأن نتيجتها سريعة وتظهر في خلال عدة أيام ويمكن أن نستخدمها في تفتيح بشرة الجسم بجميع مناطقه المختلفة.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه